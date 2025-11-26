ראש מנהלת חומה במשרד הביטחון, משה פתאל, חשף הבוקר נתונים מספריים דרמטיים וחסרי תקדים אודות ביצועי מערך ההגנה האווירית הרב-שכבתית של ישראל. במהלך כנס UVID 2025, הציג פתאל דו"ח הצלחה מעורר השתאות מול האיומים האוויריים.

הנתונים המרכזיים שהוצגו כללו סקירה על התמודדות עם כטב"מים: הצלחה של למעלה מ-99 אחוזים ביירוט מול איום המל"טים. פתאל הדגיש כי נתון זה הושג "בזכות מערך מוטס של חיל האוויר ושיתוף פעולה עם שותפינו האמריקאים". בסך הכל יבמהלך מבצע "כלביא" יורטו למעלה מאלף כטב"מים.

טילים בליסטיים: שיעור הצלחה של מעל 86 אחוז ביירוט בליסטי.

נערכים לאתגר הבא: עליונות הגנתית

פתאל, שדיבר בפאנל שעסק במענה הלאומי לאיום הטילים והכטב"מים, הדגיש כי ישראל אינה מסתפקת בתגובה: "אנחנו לא רק מגיבים, אנחנו בונים מערך שמקדים את האיום ומייצר עליונות הגנתית". לדבריו, מערך ההגנה הרב-שכבתי של ישראל יודע לתת מענה משולב לכלל האיומים: טילים בליסטיים, טילי שיוט, רקטות וכלי טיס בלתי מאוישים, "ברמות דיוק ואינטגרציה חסרות תקדים".

הנתונים הוצגו בכנס UVID 2025, המציין זו השנה ה-13 ברציפות את זירת המפגש המרכזית של תעשיית המערכות הבלתי מאוישות וההגנה האווירית בישראל, בהשתתפות אלפי מומחים ובכירים ביותר מ-20 מדינות.