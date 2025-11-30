מהפכה בשוק הנשק: טיל נגד טנקים ישראלי-רומני במחיר סוף עונה

שדרוג מערכת ההגנה האווירית ״קלע דוד״ ( צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור | משרד הביטחון )

חברת אלביט מערכות משלימה פיתוח של טיל נגד טנקים מונחה (ATGM) חדש, המציב רף חדש בשוק הנשק העולמי. הטיל, שפותח בשיתוף פעולה הדוק עם מהנדסים רומנים במפעל אלקטרומכניקה בפלוישט, מציע יכולות מתקדמות דומות לאלו של טיל "ספייק" המפורסם של רפאל, אך במחיר נמוך באופן דרמטי.

על פי דיווחים באתר defenseromania.ro. מחיר היחידה של הטיל החדש עומד על כ-66 אלף דולר בלבד, זאת לעומת כ-200 אלף דולר לטיל ספייק מקביל – חיסכון של כשני שלישים מהעלות! הסוד: ידע ישראלי וייצור רומני זול הפיתוח הטכנולוגי נעשה במתקני אלביט בישראל, אך המפתח למחיר הנמוך טמון בשיתוף הפעולה עם רומניה. תכנון חלק ניכר ממערכות ההנעה והרכיבים הרקטיים נעשה על ידי צוותים רומנים, תוך ניצול רכיבים זמינים וזולים יחסית המיוצרים במדינה. השילוב הייחודי בין הידע הטכנולוגי הישראלי לבין יכולות הייצור המקומיות הזולות אפשר להגיע לרמת מחיר שטרם נראתה בתחום הטילים המונחים המתקדמים. הטיל החדש משלב מערכת הנחיה משולבת סיב אופטי וגלי רדיו, והוא מדווח כעמיד בפני מרבית אמצעי הלוחמה האלקטרונית הקיימים כיום.

טנק בפעולה ( צילום: אתר צה"ל )

רומניה הופכת לשחקנית מפתח

הפרויקט עתיד לחזק את מעמדה של רומניה כמרכז ייצור חשוב של תחמושת מתקדמת באירופה. אלביט, ששורשיה ההיסטוריים קשורים לרומניה (מייסדיה היו יהודים ילידי רומניה), כבר מחזיקה שבעה אתרי ייצור ברחבי המדינה.

בכירים בתעשייה האווירית הרומנית ציינו כי ההסכם מאפשר לרומניה להפוך לשחקנית משמעותית בשוק הנשק האירופי, במיוחד על רקע המתיחות הגוברת בגבולות נאט"ו המזרחיים. היכולת לייצר טילים מתקדמים במחיר נמוך עשויה למשוך לקוחות נוספים ממדינות הברית ומחוצה לה.

הטיל צפוי להשתלב גם במסוקי תקיפה שרומניה מתכננת לרכוש (מדגמי איירבוס H215M ו-H225M). שם רשמי לטיל טרם נמסר, והוא צפוי להיות מוכרז רשמית בתערוכת נשק גדולה שתתקיים ב-2026.