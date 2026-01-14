נשיאות הכנסת אישרה לקיים דיון דחוף בוועדת הכלכלה נגד המהלך שמקדם בנק ישראל, המבקש לאפשר לבנקים להעביר את כל הדיוור ללקוחות למייל בלבד כברירת מחדל. הדיון, תחת הכותרת: "המעבר לדיוור דיגיטלי כפוי מהווה פגיעה בציבור והטבות לבנקים על חשבון האזרח", צפוי להתקיים בשבוע הבא.

במרכז הדיון עומד האבסורד הכלכלי: הבנקים בישראל רשמו בשנה האחרונה רווחי שיא של מיליארדי שקלים. למרות הנתונים המפלצתיים הללו, הם בוחרים לבצע מהלך של "התייעלות" שכל מטרתו לחסוך את עלויות הדפסת המכתבים והמשלוח, תוך ידיעה ברורה שהדבר יפגע במאות אלפי לקוחות.

"זו אטימות שזועקת לשמים," אומרים גורמים בציבור החרדי. "בזמן שהבנקים מרוויחים סכומי עתק מהריביות ומהעמלות של הציבור, הם מבקשים לחסוך עוד כמה שקלים על חשבון הנגישות המינימלית של קשיש או אדם חרדי שחי ללא דיגיטל. זו הטבה לבנקים שמתורגמת ישירות לפגיעה באזרח הקטן".

החשש הכבד הוא שהמעבר למייל בלבד יהפוך ל"מלכודת" עבור מי שאינו מחובר לרשת. בכתבות שפורסמו בנושא כבר הובהר כי עבור הציבור החרדי והקשישים, המכתב הפיזי הוא הקשר היחיד עם המערכת. ללא דיוור בדואר, הלקוחות לא ידעו על חריגות, עיקולים או שינויים בחשבון, מה שיגרור צבירת קנסות וריביות פיגורים - רווח נקי נוסף לבנקים על חשבון חוסר היכולת של הלקוח לעקוב אחרי מצבו.

מעבר לכך, קיימת סכנה ממשית כי באם תתקבל בקשת בנק ישראל לשנות את ברירת המחדל, כל נותני השירות במשק המחויבים כיום לשלוח דיוור בדואר ילכו בעקבותיהם. הדבר יוביל למציאות שבה האזרח הקטן שאינו משתמש בדיגיטל ינותק לחלוטין ממידע על חיוביו השוטפים בכל תחומי החיים.

כזכור, כבר בשנת 2023 הוגדר מהלך דומה של כפיית דיוור דיגיטלי כ"צו ניתוק ממערכות החיים" עבור המגזר החרדי. הנתונים מראים שבעוד שרוב מוחלט של הציבור בישראל משתמש בדואר אלקטרוני ככלי תקשורת מרכזי, אנו עדיין עדים לשיעורי אימוץ נמוכים יותר במגזר החרדי ובקרב בני גיל הזהב. בקבוצות אלו, חסמים טכנולוגיים ותרבותיים יוצרים פער דיגיטלי שדורש פתרונות הנגשה מותאמים.

חברי הכנסת שהגישו את ההצעה לדיון, מימין ומשמאל- וביניהם אורי מקלב, יונתן מישרקי, מירב כהן, עאידה תומא סלימאן, ואליד אלהואשלה ויבגני סובה - ידרשו בוועדה לחסום את היוזמה של בנק ישראל. המטרה היא להשאיר את המצב הקיים שבו לאזרחים יש זכות בחירה מלאה כיצד לקבל את הדיוור, כך שהלקוח לא יצטרך "להתחנן" או לעבור בירוקרטיה כדי לקבל את המידע שמגיע לו על פי חוק.

