דו"ח בן 5,000 מילים שפרסמה בסוף השבוע חברת המחקר הקטנה Citrini Research חולל סערה עולמית לאחר שתיאר תרחיש אפוקליפטי לשנת 2028: אבטלה מזנקת ל־10%, צריכה פרטית מתכווצת, ושוק ההון קורס ב־38% בעקבות כניסת הבינה המלאכותית למרכז הכלכלה.

הדו"ח, שנכתב כ"מזכר עתידי" דמיוני, פורסם בפלטפורמת Substack על ידי מייסד החברה ג'יימס ואן חילן והמשקיע אלאפ שה, ותיאר מצב שבו מכונות מחליפות עובדים אנושיים וגורמות לגלי פיטורים שמערערים את הכלכלה ומדרדרים את העולם למיתון חריף. “החברות השקיעו יותר באוטומציה כשצריכה צנחה, מה שהוביל למעגל שלילי ללא בלם טבעי”, כתב שה.

הפוסט הפך לוויראלי ברשת X עם למעלה מ־22 מיליון צפיות, כשגם המשקיע הידוע מייקל בֶּרי (“The Big Short”) שיתף אותו וכתב: “ואתם עוד חושבים שאני הפסימי?”. למחרת, מדדי וול סטריט צללו - מדד דאו ג’ונס איבד כ־800 נקודות, וענקיות טכנולוגיה כ־IBM, ויזה ומאסטרקארד רשמו ירידות חדות. גם מדד הטכנולוגיה ההודי צנח לשפל של שנה וחצי.

בבית הלבן מיהרו להרגיע. כלכלן בכיר במועצה הלאומית לכלכלה כינה את הדו"ח "מדע בדיוני", בעוד כלכלנים מובילים מתחו ביקורת חריפה על הניתוח. נואה סמית תיאר את הדו"ח כ"סיפור מפחיד לפני השינה", בעוד הכלכלנית קלאודיה שהאם הדגישה כי “תרחיש כזה היה מוביל להתערבות ממשלתית נרחבת - לא לקריסה ספונטנית”.

שה עצמו, בשיחה עם Bloomberg TV, אמר כי “התגובה בשווקים הייתה גדולה מהצפוי” והוסיף כי יש לשקול מיסוי רווחים חריגים של חברות בינה מלאכותית כדי לאזן את הפגיעה בעובדים. לדבריו, “מה שכתבנו הוא תרחיש - לא תחזית”.

למרות ההכחשות והביקורת, האירוע חשף עד כמה בשווקים גוברת החרדה מפני השפעותיה של הבינה המלאכותית. לפי נתוני חברת S3 Partners, קרנות גידור הרוויחו כ־24 מיליארד דולר מהימורים נגד מניות תוכנה מאז תחילת השנה, כאשר מדד קרן האחזקות iShares Tech-Software איבד כבר כ־24% מתחילת 2026.

כך הבינה המלאכותית, שהוצגה בתחילה ככוח חדשני ומצמיח, הופכת גם לגורם שמבעיר את דמיונם – ואת חששותיהם – של המשקיעים ברחבי העולם עד להתערבות של הבית הלבן.