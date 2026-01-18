מלכודת של ריביות וקנסות בחסות ה'קדמה': הבנקים מתכננים 'להעלים' את דפי החשבון מתיבות הדואר בניסיון להפוך את המידע לדיגיטלי בלבד כברירת מחדל כמעט בלעדית. כרבע מיליון (לפחות) מבני הציבור החרדי, לצד אוכלוסיות רבות נוספות שאין להם נגישות קבועה לדוא"ל, עלולים להיפגע ולגלות כי פעולות פיננסיות שונות בוצעו בחשבון העו"ש שלהם ולספוג עיקולים רק כשיהיה מאוחר מדי. כך, תוך ניצול ציני של הפער הדיגיטלי, ואולי מתוך רצון של הבנקים לחסוך בעלויות הדיוור, הציבור החרדי ישלם את המחיר.

המהלך שבימים אלה מתגלגל לפתחו של המפקח על הבנקים דניאל חחיאשווילי שאמור להכריע בנושא, עלול להוביל לניתוק הקשר הרציף בין הלקוח לחשבון הבנק שלו ומעורר זעם בקרב הציבור החרדי, ובאוכלוסיות נוספות.

"לא ייתכן שמתחת לרדאר הציבורי ובחסות הניסיונות להתייעלות טכנולוגית, מתגבשת בימים אלו יוזמה דרמטית בפיקוח על הבנקים שמאיימת לנתק מאות אלפי בתי אב מהמידע הכלכלי הבסיסי ביותר שלהם", מבהיר יוזם הדיון ח"כ הרב אורי מקלב. את משמעות המהלך

ואכן, על פי התוכנית המסתמנת, הפיקוח על הבנקים שוקל לשנות את "ברירת המחדל" של משלוח הודעות ודפי חשבון, כך שאלו יישלחו באופן דיגיטלי בלבד. המשמעות המיידית היא שכל לקוח שלא יצהיר באופן אקטיבי וברור על רצונו להמשיך ולקבל מכתב פיזי לביתו, ימצא את עצמו בערפל מוחלט מול המערכת הבנקאית.

עבור המגזר החרדי, שבו לפחות כרבע מיליון אזרחים נמנעים מחיבור לרשת (ובנוסף עוד רבים שהדוא"ל אינו נגיש להם אלא באורח נדיר ובעת צורך חריג בלבד), מדובר במלכודת כלכלית של ממש. המכתב המגיע בתיבת הדואר מהווה עבור משפחות רבות את הצינור היחיד והקריטי לקבלת מידע על חריגות, עיקולים, שינויי ריבית דרמטיים והתראות לפני נקיטת הליכים. הפיכת הערוץ הדיגיטלי לברירת המחדל תגרום לכך שהודעות חשובות יישלחו לתיבות דואר אלקטרוני שאינן נבדקות באופן שוטף או חמור מכך - לאנשים שאין ברשותם תיבה ייעודית שכזו כלל, מה שיוביל לצבירת קנסות, ריביות פיגורים ונזקים כספיים כבדים למשפחות ברוכות ילדים שמתנהלות בתקציב מדויק.

הרצון להוביל חיסכון בדמי הדיוור בחסות ה'קדמה' ל'עולם ללא נייר', יגרום נזק רב לאוכלוסיות שלמות – ובראשן הציבור החרדי - לצד קשישים ועולים חדשים – שעבורם הנייר הוא הדרך היחידה לקבל מידע מבוסס מהגופים הפיננסיים. "הטלת האחריות על הצרכן שלא חשוף לטכנולוגיה ע"פ השקפתו וכן צרכנים שאינם בעלי אוריינטציה דיגיטלית קרי: קשישים וכדומה "לרדוף" אחרי הבנק כדי לקבל מכתב פיזי, היא צעד של התנשאות דורסנית שמתעלמת מאורח החיים של מגזר שלם ומזכותו הבסיסית לשקיפות ונגישות", אומר ח"כ הרב יונתן משריקי.

בדיון שצפוי להתקיים בוועדת הכלכלה בנושא, בו ישתתף גם המפקח על הבנקים, דניאל חחיאשוילי, ישמיעו כלל נציגי הציבור החרדי את זעקתן של מאות אלפי בתי אב שעבורן ברירת המחדל לדיוור דיגיטלי תהיה שערורייתית.

בדיון בוועדת הכלכלה יובהר למפקח על הבנקים כי הניסיון לבצע מחטף בשיטת הדיוור אינו מקובל על הציבור החרדי, והנציגים החרדים צפויים לדרוש כי ברירת המחדל תישאר משלוח פיזי בדיוור ישיר לכלל הלקוחות, וכי כל מעבר לדיגיטל יתבצע אך ורק לאחר הסכמה מפורשת ואקטיבית של הלקוח, ולא על ידי שתיקה שמתפרשת כהסכמה כפויה.

ח"כ הרב אורי מקלב הוסיף, כי "אנחנו עומדים בפרץ נגד כפייה דיגיטלית שמתעלמת מהשטח. לא ייתכן שמוסד בנקאי יחליט עבור לקוח שומר מצוות, עולה חדש, קשיש או כל מי שאין לו נגישות לרשת - כי המידע שלו יופקר בחלל הדיגיטלי. הניסיון לשנות את המצב הקיים, יפגע בכרבע מיליון לקוחות מהמגזר החרדי ששומרים על עקרונותיהם, ובעוד מאות אלפי בתי אב ממגזרים נוספים. זו שערורייה, ולא נאפשר להפוך את הדיגיטציה לכלי שמפלה ומעניש אותנו".

ח"כ הרב יונתן משריקי שהצטרף לבקשה לקיום הדיון ציין כי "המהלך המתוכנן הוא בלתי מתקבל על הדעת. לא ייתכן שבנקים שמרוויחים על גב הלקוחות יבקשו לחסוך כמה שקלים על הדפסת מידע ודיוורו ללקוח, כשהמחיר של המהלך עלול להוביל לנזק כלכלי למאות אלפי משפחות, עולים וקשישים. נדרוש מהמפקח על הבנקים לעצור את המחטף הזה באופן מיידי. הדיוור הפיזי חייב להישאר ברירת המחדל לכל מי שחפץ בכך. לא נסכים ש'קדמה' טכנולוגית תהפוך לכלי שמדיר אוכלוסיות שלמות מזכויותיהן".