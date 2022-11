אלימות מחוץ לתחום! האזינו לפרק הראשון בפודקאסט "נפשות וחסרונן" ( צילום: MST )

ביום חמישי האחרון ציינו בכל העולם את היום הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים.

סביב יום זה, ולאורך כל החודש, מתקיימת פעילות הסברה משמעותית בנושאים הקשורים לשמירה על בטחונן ורווחתן של נשים במרחב האישי והציבורי. פעמים רבות, כשמעלים נושאים מעין אלו בפורומים חרדים, עולה מאליה השאלה, "מה זה קשור אלינו?" הרי בחברה שלנו יש פחות מקרים. אנחנו רוצים להאמין שבחברה שלנו לא נמצא נשים, אנשים וילדים הסובלים מאלימות במשפחה. אבל בסופו של דבר ,אם נשאל אנשי מקצוע, מטפלים ומטפלות, עובדים ועובדות סוציאלים, מנהלי ארגונים ומחלקות רווחה בקהילות החרדיות, לצערנו, אין קהילה שנקיה מהתופעה. למעשה, השירותים המטפלים בנושאים הקשורים לאלימות ולפגיעות במשפחה בקהילה שלנו עובדים מסביב לשעון, גם בשבתות וחגים. מרכזי הטיפול מתמודדים עם ביקוש רב לטיפול ושיקום, צורך שלא תמיד מקבל מענה מפאת העומס (אבל תפנו בכל זאת!).

זיהוי, התערבות, מניעה וטיפול מוקדם- ככה נעשה את זה נכון ( באדיבות המצלם )

גם אם לפעמים אלימות במשפחה נראית קצת אחרת בחברה החרדית. הרי שמדובר בתופעה קיימת, מכאיבה ובעלת השלכות קשות. החל מהאנשים הפרטיים שנמצאים במעגל הפגיעה הראשוני וכלה בחברה החרדית כולה, שמושפעת מהתוצאות וההשלכות הקשות.

כדי להרים את הכפפה, ולייצר שיח מקצועי, מדויק ומכוון על הנושא, חברו יחד גורמים רבים במטרה לתת שמות, מושגים, וכלים להתמודדות עם התופעה שמתרחשת גם אצלנו.

כאן מוגשים לכם שני פרקים שהם תוצר של שיתוף פעולה בין הפודקאסט המצליח "נפשות וחסרונן" ו"כיכר השבת" . הפודקאסט שם למטרה להפיץ ידע נכון ומקצועי בשפה התואמת לקהילה החרדית, וכמו בשאר הפרקים והנושאים בהם הוא דן, גם פרקים אלו נוצרו כדי להנגיש את הידע המקצועי באופן מדויק ורגיש.

בפרק הראשון - מתארחות פייני סוקניק - מנהלת פורום חברה חרדית ביוזמת "קוים אדומים" למניעת אלימות בזוגיות וצילית יעקבסון - יושבת ראש עמותת "בת מלך" המפעילה מקלטים לנשים ומשפחות חרדיות בשת"פ עם משרד הרווחה, ומקימת פרויקט "איתך" להתנדבות בתוך הקהילות החרדיות. בשיחה זו אנחנו מזמינים אתכם להאזין איך נראית התופעה בחברה החרדית, מהם סימני הזיהוי של מעגל אלימות ומה ניתן לעשות אם מזהים סימנים כאלה.

איך מזהים, מה עושים, ולמי פונים? האזינו ( באדיבות המצלם )

מניעה, זיהוי וטיפול אלו כלים ששייכים לכולנו - מטפלים ומטפלות, אחיות דואגות, הורים חוששים, מורות שליבן כבד ועוד.

אם אחרי שהאזנת יש לך רעיון ליוזמה שתסייע במניעה זיהוי או טיפול באלימות כתבו לנו בקישור זה דרך האתר של נפשות וחסרונן או לדוא"ל [email protected]

מספרי הטלפון לקבלת תמיכה ולהתייעצות:

מוקד המשטרה: 100

מוקד הרווחה: 118

המרכז למשפחה ביד שרה: 026444566

בת מלך: מקלט וסיוע לנשים נפגעות אלימות: 1800292333

תה"ל- קו הסיוע לנשים דתיות וחרדיות: *2555

באשר תלכי- לסיוע לנשים חרדיות במצבי פרידה וגירושין: 0523468639

"אמונה"- המרכז לטיפול במשפחה: 036179216