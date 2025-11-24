סבים (וסבתות): איך מבטיחים קשר עם הנכדים אחרי גירושין?

סכסוכי משפחה לעתים רבות עלולים להידרדר למשבר כוללני בין בני המשפחה המוביל את הצדדים בו לפגוע אחד בשני במעשים או במילים, לעתים הפגיעה תהא "בבטן הרכה" של הסבים - הקשר עם הנכדים.במצב מצער זה, הסבים מורחקים מנכדיהם, לעתים מדובר בסבים אשר לקחו חלק פעיל בגידול הנכדים והקשר ביניהם חזק ומהותי. לעתים מדובר בסבים אשר חפצים לממש את חלומם ולבלות בחיק הילדים ולקחת חלק בחייהם. בכל מקרה, המדובר בריחוק מכוון שנעשה על ידי אחד או שני הורי הילדים, כאשר הסיבות משתנות.

מהו החוק המאפשר לסבים לתבוע את הסדר הקשר עם הנכדים?

סע' 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע, כי לבית המשפט הסמכות להפעיל שק"ד ולבחון את טובת הקטינים, ולהורות על הסדרי שהות קבועים ביניהם לבין סביהם, אף ללא הסכמת הורי הקטינים.

ריכזנו עבורכם את מכלול השיקולים המנחים את בית המשפט להכיר בזכויות הסבים ולקבוע עימם הסדרי שהות :

· טובת הקטין – המדובר במונח המהווה זכות על בעיני בית המשפט לענייני משפחה, טובת הקטין הוא העיקרון הנבחן ביחס לכל תביעה בעניין קטינים, ובפרט כזו אשר תוצאותיה עשויות לכפות מערכת יחסים קבועה עם מי שאינם הורי הקטינים ולכן בית המשפט בוחן בראשונה האם טובת הקטין תהא להיות בקשר עם הסבים או לאו, כל מקרה נבחן לגופו ותלוי הוכחות.

· תיעוד לקיום קשר יציב בין הסבים לקטין – בבואו לבחון תביעה לקיום הסדרי שהות בין סבים לקטינים, על הסבים להוכיח כי בטרם הגשת התביעה התקיימה מערכת יחסית יציבה, חמה ואוהבת אשר נגדעה בשל הסכסוך. על הסבים להוכיח לבית המשפט כי המניע שלהם בהגשת התביעה הינו תם לב, ולא נועד כדי לפגוע בהורי הקטינים וחלילה בקטינים עצמם.

באילו מקרים בית המשפט לא יקבל תביעה לקביעת הסדר שהות בין סבים לקטינים?

כאשר בית המשפט יתרשם כי חידוש קשר בין סבים לקטינים יפגע בטובתם של הקטינים כפי הנראה התביעה תידחה.

כאשר הורי הקטינים מתנגדים לקיום קשר בין הסבים לנכדיהם מטעמים מוצדקים:

- הסבים פגעו בקטינים.

- הסבים אינם כשירים על מנת לטפל בקטינים.

- הסבים לוקים בנפשם.

- הסבים בעלי רקע/ הווה פלילי.

חשוב לנו להדגיש, על המתנגד לקיום הקשר בין הסבים לקטינים להוכיח מדוע על בית המשפט לדחות את התביעה.

במקרה שבו בית המשפט דחה תביעה לחידוש קשר בין סבים לנכדיהם האם ניתן להגיש ערעור?

התשובה היא כן. ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.

יחד עם זאת, אנו חושבים שלא כל מקרה בו התקבלה החלטה שאינה לרוחכם יהיה נכון משפטית להגיש ערעור. בכל מקרה שיש לכם ספק אם המקרה שלכם מתאים להגשת ערעור או לאו, אנו מזמינים אתכם להתייעץ אתנו ולקבל מענה המותאם למקרה שלכם.

ככל והחלטתם להגיש ערעור על החלטה זו, חשוב להוכיח מדוע על בית המשפט להתערב ולקבוע אחרת מבית המשפט למשפחה. כאשר הנחת הבסיס היא, כי בית המשפט המחוזי לא יטה להתערב בכל החלטה שתובא לפתחו משום כלל כיבוד הערכאות.

אולם, לא אחת התקבלו ערעורים על החלטות בתי המשפט וניתן פסק דין הפוכים לגמרי מאלו שהתקבלו בבית המשפט למשפחה. במסגרת הערעור ישנה חשיבות גבוהה לבחון כל מקרה לגופו ולהוכיח מדוע שגה בית המשפט למשפחה בפסק הדין. יש להוכיח כי טובתם הרגשית של הקטינים היא לחדש את הקשר עם הסבים, ולצרף חוות דעת מקצועיות בכדיי לתמוך בכך שחידוש הקשר יתרום לטובת הקטינים ולא להפך.

סיפור מקרה אמיתי בו ניתן פסק דין וקובע זמני שהות בין סבים לנכדם!

בפסק דין 70281-03-24,1490-07-24 שניתן בבית המשפט לענייני משפחה נקבעו זמני שהות בין הסבים לנכדם.

במקרה עצוב זה, הצדדים לתיק היו סבים למול כלתם שהפכה אלמנה צעירה לאחר פטירת בנם ממחלת הסרטן.

בית המשפט ניהל הליך ממושך ולקטין אף מונתה אפוטרופוס לדין שבחנה האם טובת הקטין לחדש את הקשר עם הסבים או לא.

הסבים טענו כי עובר לפטירת בנם האהוב הם גרו בסמיכות לנכדם, ראו אותו באופן עקבי ואף למשך תקופה ארוכה הקטין התגורר בביתם וכי הם קשורים זה לזה מאוד.

האם טענה כי היא מכבדת את מערכת היחסים בין הסבים לקטינים, אולם תדירות הקשר הרבה עם הקטין לה הם מצפים אינה מאפשרת לה ולקטין לנהל אורח חיים גמיש וחופשי.

כמו כן, האם תיארה שהסב מנסה לשמש דמות אב לקטין ואף התפנה עימו לשירותים וחשף בפניו את איבר מינו. זאת לאחר שהתנה את העזרה הכלכלית שהעניק לאם בכך שתסכים לבקשותיו בעניין הקשר עם הקטין.

האם סירבה ועברה להתגורר באזור השומרון, מרחק רב מהסבים, ופעולה זו גרמה לסבים להגיש תביעה.

לאחר ניהול הליך ממושך בית המשפט קבע כי יש מקום לקבל את המלצת האפוט' לדין ולקבוע זמני שהות בין הסבים לקטינים, אך לא בתדירות המורחבת שביקשו הסבים אלא באופן שיאפשר גמישות לאם ולקטין לנהל את חייהם. כמו כן נקבע כי אין להגביל את האם ולמנוע ממנה להתגורר היכן שחפצה.

האם כדאי להגיש תביעה להסדרת קשר בין סבים לנכדים?

הצורך בהגשת תביעה כדי לקיים קשר עם נכדיך הוא לכשעצמו דבר מטלטל. סכסוכי משפחה בכלל ובנוגע לקטינים בפרט, הינם דבר מורכב שלרוב נושא מחיר. על כן, על אף שניתן להגיש תביעה להסדרת קשר, לדעתנו יש חשיבות גבוהה לבחינת הסיכויים והסיכונים שבהגשת תביעה כנגד בני המשפחה בטרם קבלת ההחלטה להגישה.

