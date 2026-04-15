כיכר השבת
דרמה כלכלית

לראשונה מזה שלושים שנה: הדולר ירד אל מתחת ל-3 שקלים | כך נרגיש בכיס את הירידה 

לראשונה מאז 1995, הדולר נסחר מתחת לרף של 3 שקלים | בשעה זו, במסגרת המסחר הרציף, המטבע האמריקני נסחר סביב 2.99 שקל | כך תרגישו בכיס את היחלשות הדולר מול התחזקות השקל (כלכלה)

דרמה כלכלית: המטבע האמריקאי ממשיך במגמת ההיחלשות וירד לנקודת ציון היסטורית של מתחת ל-3 שקלים, כשהגיע ל-2.9994 שקלים היום (רביעי) בצהריים, וחזר להיסחר בסביבות שלושה שקלים.

הנתונים מראים כי בשנה האחרונה לבדה, איבד המטבע האמריקאי יותר מ-18% מערכו מול השקל. גם מתחילת שנת 2026, קצב ההיחלשות נותר מהיר, כשהדולר רושם ירידה חדה של 6% מתחילת השנה, מה שמעיד על עוצמתו המתמשכת של המטבע הישראלי.

התחזקותו המטאורית של השקל מול הדולר משפיעה ישירות על המשק הישראלי: הנהנים הגדולים מהיחלשות הדולר הם מי שטסים לחו"ל או קונים מוצרים ושירותים בדולרים, ובמיוחד חופשות בחו"ל. גם רכישות מאתרי אינטרנט בחו"ל שמבוצעות בדולרים הופכות לזולות יותר.

עם זאת, למרות שהיבואנים רוכשים מוצרים בדולרים, המצב הביטחוני פגע בזמינות הסחורות מחו"ל. במקביל, הזינוק בעלויות האנרגיה, השינוע ותעריפי הביטוח הימיים בעקבות חסימת מצר הורמוז בידי איראן מקזז חלק לא מבוטל מירידת מחירי היבוא.

מנגד, הירידה גורמת לחשש כבד בקרב היצואנים והייטק הישראלי, ששכרם והכנסותיהם מתבססים על המטבע האמריקני. בנוסף, הגופים המוסדיים בישראל - קרנות הפנסיה וחברות הביטוח - מחזיקים חלק לא מבוטל מתיקי ההשקעות הענקיים שלהם בשוק המניות האמריקני, כלומר בדולרים. מה שגורם לגלי הדף נוספים.

בבנק ישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, כשהשאלה הגדולה היא האם תירשם התערבות במסחר כדי לבלום את הצניחה.

