אבי וידרמן, ראש מכון 'סופר דאטה' ואנשי התקשורת אברהם קרויזר ואבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן. צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בפאנל

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הורה ליו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, להאיץ את חקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות ולסיים את החקיקה בתוך כחודש ימים.

בתווך הנציגים החרדים מנהלים משא ומתן עם הייעוץ המשפטי של הוועדה בכדי להגיע להסכמות על חוק שעומד גם בדרישות המשפטיות בכדי שהיועצת המשפטית של הכנסת תגן על החוק בעתירות לבג"צ.

גדולי ישראל, מנהיגי ש"ס ו'דגל התורה', נתנו אור ירוק לנציגים החרדים להתקדם בשיחות ולהגיע לנוסח מוסכם שיכלול יעדי גיוס גבוהים וסנקציות.

ובתוך כל סאגת הגיוס, בימים האחרונים נחשפה המחלוקת בהנהגה החרדית סביב סוגיית חוק הגיוס והקלטות דרמטיות שפורסמו עוררו סערה גדולה.

במקביל, קמפיין הרחוב האנונימי נגד יו"ר ש"ס, אריה דרעי, נמשך בימים אלו ובמועצת החכמים יצאו להגנת היו"ר.

אירוע נוסף שעורר סערת ענק היה מעצרה של הפרקליטה הצבאית הראשית המפוטרת, האלופה יפעת תומר ירושלמי, שנעצרה לאחר שביימה אירוע אובדני בחוף הים והעלימה - על פי החשד - את מכשיר הטלפון הנייד שלה.