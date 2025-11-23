הרמטכ"ל: למה הדחתי קצינים בכירים בצה"ל

על רקע הודעת צה"ל על הדחת קצינים בכירים ושינוי סטטוס של פורשים בעקבות מחדלי 7 באוקטובר, הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, התייחס לעקרונות הפיקודיים שהנחו את החלטותיו.

מדברי הרמטכ"ל: הדחות בצה"ל: מי הקצינים שישלמו על 7 באוקטובר? ב. ניסני | 23.11.25 הרמטכ"ל בהצהרה: מה עומד מאחורי התקיפה בדאחייה ב. ניסני | 23.11.25 ״עומדת לנגד עייני החובה לסמן קו ברור של אחריות פיקודית. זו אינה אחריות שאנו נוטלים על עצמנו, אלא אחריות שאנו נושאים מעצם היותנו מפקדים בצה"ל". הרמטכ"ל הבהיר כי ההחלטה לנקוט בצעדים פיקודיים, כולל הדחות, אינה עניין אישי אלא צורך מערכתי עמוק: "אם לא נחדד את משמעות האחריות, האמון במערכת יישחק. האמון הזה הוא הבסיס ליכולת שלנו להילחם, לנצח ולהגן על מדינת ישראל״. דבריו של זמיר מסכמים את הלך הרוח בדרג הפיקודי, המבקש לשקם את האמון הציבורי בצבא ולהבהיר את משמעות המנהיגות והאחריות הנדרשת מקצינים בכירים.

מדברי הרמטכ"ל: צה"ל מחוייב לתחקור יסודי, מקצועי ומעמיק של כל מה שאירע באותו יום נורא, ומתוך מחויבות זאת

ביצעתי שורה של צעדים לקידום הנושא, ובכלל כך, הקמת צוות בדיקה עצמאי לבחינת התחקירים ואיכותם.

היום אני מבקש להציג בפניכם את הצעדים שהחלטתי לנקוט לאחר תהליכים שביצעתי,

עוד הדגיש: "בהתאם לכך, החלטתי בכובד ראש, לנקוט מסקנות אישיות כלפי בעלי תפקידים מסוימים ששירתו בשבעה באוקטובר. החלטה זו הינה מורכבת והיא נובעת מתוך האחריות שלי לאזן בין שיקולים מערכתיים ופיקודיים ובין צרכיו של צה"ל בתקופה נפיצה עם איומים בכל הגזרות".

הצעדים הפיקודיים שיינקטו נגד הקצינים נעים החל בהדחה משירות וכלה ברישום הערה פיקודית או אישית בתיקיהם. מבין הקצינים שזומנו, רק בינדר, בר וסלמה לא הודיעו עד כה על פרישתם מהצבא.

כפי שדיווחנו, שישה אלופים זומנו לבירור. בסך הכול, יותר מ-20 קצינים בדרגות בכירות זומנו להליך פיקודי מול הרמטכ"ל זמיר וסגנו תמיר ידעי.

בין האלופים שזומנו לבירור:

ראש אמ"ן לשעבר אהרן חליוה (שהודיע על פרישה).

מפקד פיקוד הדרום לשעבר ירון פינקלמן (שהודיע על פרישה).

ראש אגף המבצעים לשעבר עודד בסיוק (שהודח).

ראש אמ"ן המכהן שלומי בינדר (מכהן).

מפקד חיל האוויר תומר בר (מכהן).

מפקד חיל הים דוד סלמה (מכהן).

מפקד חיל האוויר תומר בר קיבל מהרמטכל רק הערה פיקודית ללא נזיפה וללא הדחה

גם ראש אמ״ן לשעבר חליווה שסרב להגיע לזימון האישי מהרמטכ״ל - הודח ממילואים בשיחת טלפון

ראש אמ״ן האלוף שלומי בינדר יפרוש מצה״ל אחרי שיסיים את תפקידו הנוכחי ויקבל הערה - בשל חלקו ב-7 באוקטובר

אלוף פיקוד דרום לשעבר פינקלמן יודח משירות מילואים

לצידם זומנו גם קצינים מדרגות סגן אלוף עד תת-אלוף, כולל מפקד אוגדת עזה לשעבר, תא"ל אבי רוזנפלד, ומפקד החטיבה הצפונית באוגדה לשעבר, אל"מ חיים כהן.