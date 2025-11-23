כיכר השבת
להגן ולנצח

הרמטכ"ל: למה הדחתי קצינים בכירים בצה"ל

"זו אינה אחריות שאנו נוטלים, אלא נושאים": הרמטכ"ל מסביר את הצעדים נגד בכירי הצבא | הדחת הקצינים היא צעד הכרחי, שכן האמון הוא הבסיס ליכולת צה"ל "להילחם, לנצח ולהגן על מדינת ישראל" (צבא וביטחון)

2תגובות

על רקע הודעת צה"ל על הדחת קצינים בכירים ושינוי סטטוס של פורשים בעקבות מחדלי 7 באוקטובר, הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, התייחס לעקרונות הפיקודיים שהנחו את החלטותיו.

מדברי הרמטכ"ל:

״עומדת לנגד עייני החובה לסמן קו ברור של אחריות פיקודית. זו אינה אחריות שאנו נוטלים על עצמנו, אלא אחריות שאנו נושאים מעצם היותנו מפקדים בצה"ל".

הרמטכ"ל הבהיר כי ההחלטה לנקוט בצעדים פיקודיים, כולל הדחות, אינה עניין אישי אלא צורך מערכתי עמוק:

"אם לא נחדד את משמעות האחריות, האמון במערכת יישחק. האמון הזה הוא הבסיס ליכולת שלנו להילחם, לנצח ולהגן על מדינת ישראל״.

דבריו של זמיר מסכמים את הלך הרוח בדרג הפיקודי, המבקש לשקם את האמון הציבורי בצבא ולהבהיר את משמעות המנהיגות והאחריות הנדרשת מקצינים בכירים.

טבח שמחת תורה (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

מדברי הרמטכ"ל: צה"ל מחוייב לתחקור יסודי, מקצועי ומעמיק של כל מה שאירע באותו יום נורא, ומתוך מחויבות זאת

ביצעתי שורה של צעדים לקידום הנושא, ובכלל כך, הקמת צוות בדיקה עצמאי לבחינת התחקירים ואיכותם.

היום אני מבקש להציג בפניכם את הצעדים שהחלטתי לנקוט לאחר תהליכים שביצעתי,

עוד הדגיש: "בהתאם לכך, החלטתי בכובד ראש, לנקוט מסקנות אישיות כלפי בעלי תפקידים מסוימים ששירתו בשבעה באוקטובר. החלטה זו הינה מורכבת והיא נובעת מתוך האחריות שלי לאזן בין שיקולים מערכתיים ופיקודיים ובין צרכיו של צה"ל בתקופה נפיצה עם איומים בכל הגזרות".

הצעדים הפיקודיים שיינקטו נגד הקצינים נעים החל בהדחה משירות וכלה ברישום הערה פיקודית או אישית בתיקיהם. מבין הקצינים שזומנו, רק בינדר, בר וסלמה לא הודיעו עד כה על פרישתם מהצבא.

הרמטכ"ל זמיר (צילום: אתר צה"ל)

כפי שדיווחנו, שישה אלופים זומנו לבירור. בסך הכול, יותר מ-20 קצינים בדרגות בכירות זומנו להליך פיקודי מול הרמטכ"ל זמיר וסגנו תמיר ידעי.

בין האלופים שזומנו לבירור:

ראש אמ"ן לשעבר אהרן חליוה (שהודיע על פרישה).

מפקד פיקוד הדרום לשעבר ירון פינקלמן (שהודיע על פרישה).

ראש אגף המבצעים לשעבר עודד בסיוק (שהודח).

ראש אמ"ן המכהן שלומי בינדר (מכהן).

מפקד חיל האוויר תומר בר (מכהן).

מפקד חיל הים דוד סלמה (מכהן).

מפקד חיל האוויר תומר בר קיבל מהרמטכל רק הערה פיקודית ללא נזיפה וללא הדחה

גם ראש אמ״ן לשעבר חליווה שסרב להגיע לזימון האישי מהרמטכ״ל - הודח ממילואים בשיחת טלפון

ראש אמ״ן האלוף שלומי בינדר יפרוש מצה״ל אחרי שיסיים את תפקידו הנוכחי ויקבל הערה - בשל חלקו ב-7 באוקטובר

אלוף פיקוד דרום לשעבר פינקלמן יודח משירות מילואים

לצידם זומנו גם קצינים מדרגות סגן אלוף עד תת-אלוף, כולל מפקד אוגדת עזה לשעבר, תא"ל אבי רוזנפלד, ומפקד החטיבה הצפונית באוגדה לשעבר, אל"מ חיים כהן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
עת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע. בשעה זו אנו מתאחדים לתפילה, להחזרת החללים החטופים ולהצלחת החיילים. הפרקים לאמירה: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל׳, קמ״ב. תפילת רבים פועלת ישועות
עוזיאל
1
בהצלחה גדולה לחיילי ישראל, גיבורי החיל יהי רצון שתזכו לנצח את אויביכם כמו שניצח ה' את מחנה אשור בימי חזקיהו המלך שנאמר "ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף" כך יפול כל מחנה רשע וכל שונאי ישראל לפניכם, ותשובו לשלום בריאים ושלמים
שמואל

אולי גם יעניין אותך:

עוד ב:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר