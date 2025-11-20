ארזני ור"ע ירושלים משה ליאון ( צילום: דוברות המשטרה )

משבר חמור בצמרת המשטרה: גל זעם פרץ אמש בקרב בכירים במשטרה בעקבות החלטת המפכ"ל רב-ניצב דני לוי להדיח את ניצב אמיר ארזני מתפקידו כמפקד מחוז ירושלים. במקומו ימונה סמפכ"ל המשטרה, ניצב אבשלום פלד. כך לפי דיווח באתר Yent.

"זו הדחה שנועדה להציב את ניצב פלד כמפקד מחוז ירושלים רגע לפני הרמדאן", אמרו גורמים בכירים בעקבות המהלך המפתיע. ההחלטה מעוררת סערה, שכן ארזני נחשב לקצין לעומתי למדיניותו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בעוד פלד נבחר מנגד – קצין המקורב לשר, שאף היה בעבר מועמדו לתפקיד המפכ"ל. העוינות בין הדרג המקצועי לדרג הפוליטי הסכסוך בין ניצב ארזני לשר בן גביר אינו סוד. ארזני, שמונה למפקד המחוז הרגיש בספטמבר בשנה שעברה, נודע כמי שבלם כמה מהמהלכים שהשר ביקש להחיל בהר הבית ובסביבתו. על פי גורמים במשטרה, עמידתו הנחרצת של ארזני כ"חומה בצורה" מול הדרג הפוליטי הרסה לחלוטין את יחסיו עם המפכ"ל לוי. הרב הראשי מספיד את רה"ע: "עמדה לצדם של שומרי הדת, כמו גם של הציבור החילוני" הרב קלמן בר | 12:56 במשך תקופה ארוכה, הקשר בין ארזני ללוי נותק כמעט לחלוטין. במקביל, הופעלו על מפקד המחוז לחצים גוברים לעזוב את תפקידו ולצאת לשנת לימודים – הכל במטרה לפנות את הדרך לניצב פלד. ניצב ארזני למד על הכוונה לסיים את כהונתו רק השבוע, בשיחת טלפון קצרה עם המפכ"ל, לאחר תקופת נתק ממושכת.

המהלך הנדחה: פלד חוזר לתמונה

לפי הדיווח של העיתונאי לירן תמרי ב-Yent: ניצב פלד עצמו הוא דמות שנויה במחלוקת. הוא מונה במרץ 2023 על ידי בן גביר לתפקיד סגן המפכ"ל, ויותר משנה לאחר מכן אף ניסה השר למנותו לתפקיד המפכ"ל. ביולי 2024 נכנס פלד לתפקיד ממלא-מקום המפכ"ל, אך נאלץ להסיר את מועמדותו זמן קצר לאחר מכן בעקבות קשיים במינוי, כולל חקירה שחווה במח"ש ב-2015. פלד כבר הספיק להודיע על פרישה מהמשטרה, אך חזר בו כדי להיכנס כעת לתפקיד המפתח בירושלים.

הודעת הדוברות הרשמית של המשטרה והמשרד לביטחון לאומי אישרה את סבב המינויים המוסכם בין השר למפכ"ל: ניצב פלד ימונה למחוז ירושלים, וניצב ארזני ייצא לשנת לימודים.

תגובת המשטרה: "רכילות זולה"

במשטרה, יצאו בחריפות נגד הביקורת:

מדוברות המשטרה נמסר: "היציאה ללימודים תואמה עם ניצב ארזני והינה בהסכמתו. משכך, אנו מציעים לגורמים העלומים להימנע מרכילות זולה ושגויה ולדבוק בעובדות."

אתמול (רביעי) פרסמה המשטרה כי השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, קיבל את המלצתו של מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, על סבב מינויים לקצינים בכירים:

- לתפקיד סמפכ"ל המשטרה, ימונה ניצב יאיר חצרוני.

- לתפקיד מפקד מחוז ירושלים ימונה ניצב אבשלום פלד.

- לתפקיד מפקד מחוז מרכז ימונה ניצב אמיר כהן.

- ניצב אמיר ארזני ייצא לשנת לימודים.

- לתפקיד הממונה על הפשיעה בחברה הערבית ימונה תנ"צ מעוז בן שבו ויקודם לדרגת ניצב.