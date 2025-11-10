הרמטכ"ל החדש, זמיר, ניסח היום מחדש את עמדת צה"ל בנוגע לחקירת האירועים שהובילו לטבח ב-7 באוקטובר. בניגוד גמור לעמדה שהציגו הרמטכ"ל הקודם הרצי הלוי, ראש השב"כ רונן בר ובכירים נוספים במערכת הביטחון (שדיברו על צורך בוועדת חקירה ממלכתית), זמיר קרא לביצוע חקירה מקיפה שאינה תחת מנדט ממלכתי.

כאשר נשאל פעם נוספת אם דבריו מכוונים לוועדה ממלכתית, דחה הרמטכ"ל את האפשרות והשיב: "נדרשת חקירה מערכתית רחבה וכוללת". עמדה זו משקפת ככל הנראה רצון של המטכ"ל לשמור על שליטה מלאה בבדיקת הכישלונות, תוך הימנעות מהתערבות חיצונית מוחלטת של גוף שיפוטי.

הדילמה הבוערת של זמיר: הדחות או טיוח?

דבריו של זמיר נאמרו על רקע מסקנות דוח ועדת תורג'מן, אשר מונתה לבחון את התחקירים הצבאיים הפנימיים. הוועדה התמקדה בתחקירי הליבה – הכשל המודיעיני, הקונספציה המופרכת, הלילה שקדם למלחמה, ותפקוד פיקוד הדרום וחטיבת המבצעים. היא כמעט ולא עסקה ב-44 תחקירי הקרבות הזוטרים.

הדוח לא כלל מסקנות אישיות, וזאת משום שלא הייתה לוועדה סמכות להמליץ על הדחות. אולם, יו"ר הוועדה, האלוף במיל' תורג'מן, שהיה מפקד פיקוד הדרום במבצע "צוק איתן", הבהיר כי הדוח שלו חייב להוביל למסקנות אישיות. תורג'מן סבור כי יש צורך בהסקת מסקנות נגד חלק מהמפקדים, חלקם בכירים, בעניין אחריותם הברורה למחדל.

כעת, הכדור נמצא כולו אצל הרמטכ"ל זמיר. אף שחברי הוועדה יודעים להצביע על הקצינים שלא תפקדו או כשלו, זמיר הוא מי שיידרש לקבל את ההחלטות הגורליות לגבי האחריות האישית למחדל, לרבות הדחות. זאת, כשהוועדה בדקה אך ורק גופים צבאיים ולא תחקר ארגוני ביטחון חיצוניים כמו שב"כ, מל"ל או המשטרה.

בעקבות כך, בסביבת הרמטכ"ל זמיר גוברת הערכה כי הוא צפוי בקרוב לפעול באמצעים מקצועיים מול אותם קצינים ומפקדים שיש להם לטעמו אחריות אישית ומבצעית למחדל שקדם לפרוץ המלחמה.