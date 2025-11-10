הרמטכ"ל החדש, זמיר, ניסח היום מחדש את עמדת צה"ל בנוגע לחקירת האירועים שהובילו לטבח ב-7 באוקטובר. בניגוד גמור לעמדה שהציגו הרמטכ"ל הקודם הרצי הלוי, ראש השב"כ רונן בר ובכירים נוספים במערכת הביטחון (שדיברו על צורך בוועדת חקירה ממלכתית), זמיר קרא לביצוע חקירה מקיפה שאינה תחת מנדט ממלכתי.
כאשר נשאל פעם נוספת אם דבריו מכוונים לוועדה ממלכתית, דחה הרמטכ"ל את האפשרות והשיב: "נדרשת חקירה מערכתית רחבה וכוללת". עמדה זו משקפת ככל הנראה רצון של המטכ"ל לשמור על שליטה מלאה בבדיקת הכישלונות, תוך הימנעות מהתערבות חיצונית מוחלטת של גוף שיפוטי.
הדילמה הבוערת של זמיר: הדחות או טיוח?
דבריו של זמיר נאמרו על רקע מסקנות דוח ועדת תורג'מן, אשר מונתה לבחון את התחקירים הצבאיים הפנימיים. הוועדה התמקדה בתחקירי הליבה – הכשל המודיעיני, הקונספציה המופרכת, הלילה שקדם למלחמה, ותפקוד פיקוד הדרום וחטיבת המבצעים. היא כמעט ולא עסקה ב-44 תחקירי הקרבות הזוטרים.
הדוח לא כלל מסקנות אישיות, וזאת משום שלא הייתה לוועדה סמכות להמליץ על הדחות. אולם, יו"ר הוועדה, האלוף במיל' תורג'מן, שהיה מפקד פיקוד הדרום במבצע "צוק איתן", הבהיר כי הדוח שלו חייב להוביל למסקנות אישיות. תורג'מן סבור כי יש צורך בהסקת מסקנות נגד חלק מהמפקדים, חלקם בכירים, בעניין אחריותם הברורה למחדל.
כעת, הכדור נמצא כולו אצל הרמטכ"ל זמיר. אף שחברי הוועדה יודעים להצביע על הקצינים שלא תפקדו או כשלו, זמיר הוא מי שיידרש לקבל את ההחלטות הגורליות לגבי האחריות האישית למחדל, לרבות הדחות. זאת, כשהוועדה בדקה אך ורק גופים צבאיים ולא תחקר ארגוני ביטחון חיצוניים כמו שב"כ, מל"ל או המשטרה.
בעקבות כך, בסביבת הרמטכ"ל זמיר גוברת הערכה כי הוא צפוי בקרוב לפעול באמצעים מקצועיים מול אותם קצינים ומפקדים שיש להם לטעמו אחריות אישית ומבצעית למחדל שקדם לפרוץ המלחמה.
כפי שדיווחנו מוקדם יותר, צוות המומחים לבחינת איכות תחקירי צה"ל והפקת הלקחים האינטגרטיביים מאירועי ה-7 באוקטובר, פרסמו באופן רשמי את ממצאי התחקיר והמסקנות לרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר ולפורום המטה הכללי.
צוות הבדיקה בחן והעריך את איכות התחקירים שהתקיימו בצה"ל החל מ-7 במרץ 2024 לאור פקודת הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי, לקיים תחקיר מטכ"לי פנימי למלחמת "חרבות ברזל".
כאשר הצוות העמיק בתחקירים ובחן לראשונה את כלל התחקירים בראייה מערכתית.
הצוות בחן לעומק 25 תחקירים ומצא כי מתקיימת שונות באיכות התחקירים; חלקם מקצועיים, מקיפים ומאפשרים למידה והתקדמות; חלקם מניחים תשתית עובדתית טובה, אך אינם מצביעים על נקודות הכשל ועל הנדרש לשינוי; חלקם חסרים; וחלקם אינם מניחים את הדעת. לכל אחד מן התחקירים אותם בחן, כתב הצוות חוות דעת מקצועית ומפורטת באשר לאיכותו, וצורפו המלצות קונקרטיות.
לאחר הצגת הדו"ח אמר הרמטכ"ל זמיר: "דו"ח צוות המומחים שהוצג היום, הינו צעד משמעותי בדרך להבנה כוללת, הנדרשת לנו כחברה וכמערכת. אולם, כדי להבטיח שכשלים כאלה לא יחזרו לעולם, נדרשת ההבנה הכוללת את הממשקים הבין ארגוניים והבין מדרגיים, שלא תוחקרה עד כה. לשם כך, נדרשת כעת חקירה מערכתית רחבה וכוללת"
