סרטון אנימציה טורקי שמסתובב ברשת מתאר את נשיא סוריה א-שרע צובע את כל שטח סוריה בירוק (צבע האסלאם) ( צילום: רשתות חברתיות )

סוריה ניצבת בימים אלו בפתחו של פרק חדש וסוער, המאיים למחוק עשור של אוטונומיה כורדית בצפון-מזרח המדינה.

לאחר שבועות של לחימה והתקדמות מהירה של צבא סוריה תחת שלטונו של הנשיא אחמד אל-שרע, נאלצו הכוחות הסוריים הדמוקרטיים (SDF) בהובלת מזלום עבדי לחתום על הסכם דרמטי ששינה את מפת השליטה במדינה. במסגרת ההסכם, שזכה לברכת ארצות הברית, נסוגו הכורדים ממחוזות א-רקה ודיר א-זור ומסרו לידי דמשק את שדות הנפט האסטרטגיים "אל-עומר" ו"תנכּ", תוך שהם מאבדים את רוב משאביהם הכלכליים וכושר המיקוח שלהם. המראות ברחובות א-רקה היו טעונים במיוחד, כאשר תושבים ערבים חגגו את כניסת כוחות הממשלה והפילו את פסלי הלוחמות הכורדיות, בעוד אלפי משפחות כורדיות נמלטו בבהלה צפונה לעיר קמישלי מחשש לבאות. אולם התקווה ליציבות התנפצה במהירות עם הדיווחים על קריסה מוחלטת של המשא ומתן המדיני בין אל-שרע לעבדי בדמשק. גורמים כורדים רשמיים הכריזו כי השיחות הגיעו למבוי סתום לאחר שהממשלה המרכזית דרשה "כניעה ללא תנאי" וסירבה להכיר בדרישות הכורדים לביזור סמכויות או לאוטונומיה צבאית. צלילים מהעבר: איך נשמע השיר הראשון שנכתב אי פעם? דני שפיץ | 18.01.26 מתחת לרדאר: הכטב"ם הטורקי שכובש את אירופה דוד הכהן ויוסי נכטיגל | 14:50

כוחות הביטחון הפנים הסוריים ממשיכים להגיע לכלא אל-אקטן עם יחידות תגבורת ( צילום: רשתות ערביות )

המתיחות הפכה במהרה לעימות מזוין בשטח, כאשר ה-SDF קרא לצעירים כורדים להצטרף ל"שורות ההתנגדות", ובערים כמו חסכה נראו אזרחים חמושים, בהם נשים וקשישים, מאיישים מחסומים לקראת פלישה אפשרית של הצבא הסורי.

הממשלה בדמשק, הנהנית מתמיכה שקטה של טורקיה שרואה בנסיגת הכורדים הישג ביטחוני אסטרטגי, ממשיכה להזרים שיירות של רכבים משוריינים לעבר מעוזי הכורדים האחרונים, מה שמגביר את החשש מפני מרחץ דמים מחודש במדינה השסועה.

בתוך הכאוס המתפתח, צל כבד של טרור חוזר לרחף מעל האזור עם דיווחים על התקפות מסתוריות על בתי כלא המוחזקים על ידי הכורדים ומאכלסים אלפי אסירי דאע"ש. הכורדים דיווחו על עימותים קשים סביב בתי הכלא "שאדאדי" ו"אל-אקטן", והאשימו כוחות המזוהים עם הממשלה בניסיון פריצה מסוכן שעלול להוביל לשחרור המוני של מחבלים ולחזרה לימי הטרור.

מנגד, בדמשק הכחישו בתוקף את ההאשמות וטענו כי הכורדים הם אלו שמשחררים אסירים בכוונה כחלק מ"סחיטה פוליטית" בניסיון לעצור את התקדמות הצבא. בעוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והנשיא אל-שרע מדגישים בשיחותיהם את הצורך בשמירה על אחדות סוריה ומלחמה משותפת בדאע"ש, השטח נותר בוער, והכורדים מוצאים עצמם נדחקים לפינה במאבק הישרדותי גורלי על עתידם הפוליטי והפיזי.