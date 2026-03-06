גורמי מודיעין ערביים מעריכים כי ארגון חיזבאללה פועל בתקופה האחרונה לבחון אפשרות לפתוח חזית נוספת נגד ישראל משטח סוריה, לצד הפעילות המתמשכת מלבנון. כך דווח הבוקר בכאן חדשות.

על פי הדיווח, המידע שהגיע לגורמי המודיעין מצביע על ניסיונות של חיזבאללה להוציא לפועל פעולות נגד ישראל מהזירה הסורית, בין היתר כחלק מהמאמץ של שלוחות איראן באזור להגביר את הלחץ על ישראל במסגרת המערכה הנוכחית.

במקביל, גורמים המזוהים עם השלטון בדמשק מסרו כי המשטר הנחה את מפקדיו בשטח לפעול לסיכול כל חוליה שתנסה לבצע תקיפה נגד ישראל משטח סוריה. לפי הדיווחים, בימים האחרונים אף הוצבו מחסומים בדרום המדינה במטרה למנוע פעילות כזו.

לפי ההערכות, למרות הדחיקה של איראן ושלוחותיה מסוריה בעקבות נפילת משטרו של בשאר אסד ועליית שלטונו של אחמד א־שרע, הארגונים הנתמכים בידי טהראן לא ויתרו על שאיפותיהם באזור.

במערכת המודיעינית מעריכים כי ניסיון לבצע תקיפה משטח סוריה עשוי לשרת גם יעד נוסף מבחינת חיזבאללה ושלוחות איראן – ערעור היציבות של השלטון החדש בדמשק באמצעות סיבוכו בעימות עם ישראל.

לפני כשבועיים דווח כי המשטר הסורי ממקד את מאמציו בפירוק התשתיות שהקים חיזבאללה בצד הסורי של הגבול עם לבנון. במסגרת זו, לפי הדיווח, פועל השלטון לפגוע בעמדות הארגון לאורך הגבול, בעיקר באזור בקעת הלבנון.

גורם המקורב לשלטון בדמשק אף טען כי לפי מידע שבידי הרשויות, בימים שקדמו לנפילת משטר אסד נכנסו אנשי חיזבאללה לעיירה השיעית אל־קוסייר שבפרברי חומס, סמוך לגבול לבנון, והחרימו כמות גדולה של אמצעי לחימה שהועברו אל מעבר לגבול.