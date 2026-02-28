מצור במיצרי הורמוז: איראן סוגרת את ברז הנפט העולמי

גורם רשמי במשימת הצי האירופי "Aspides" חשף בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס כי כלי שיט באזור המפרץ מקבלים תשדורות רדיו מאיימות ממשמרות המהפכה, לפיהן "לאף ספינה אין רשות לעבור במצר הורמוז". המצר, המהווה את נתיב ייצוא הנפט החיוני בתבל, מחבר בין המעצמות הערביות לשווקים הבינלאומיים, וסגירתו המשמעותית עשויה להוביל לרעידת אדמה כלכלית.

המזרח התיכון בוער: בשעה האחרונה הופעלו אזעקות בטווח רחב מצפון הארץ ועד אזור ירושלים. מדיווח ראשוני של מד"א עולה כי זוהתה פגיעה ישירה במבנה במרכז הארץ, וצוותי הצלה עושים את דרכם לזירה. במקביל, רשת הטלוויזיה האיראנית "אל-עאלם" מנסה להזים את השמועות העקשניות על מותו של עלי חמינאי. בטהרן מכחישים בתוקף כי המנהיג חוסל במבצע "כפיר לביא" או בפעילות אחרת, ומבטיחים כי הוא יישא נאום לאומה בדקות הקרובות כדי להוכיח שהוא חי ושולט במצב.

השילוב בין המצור הימי, הירי המסיבי לעבר מרכזי אוכלוסייה בישראל והערפל סביב הנהגת איראן, מציב את האזור בנקודת רתיחה חסרת תקדים מאז תחילת העימות.