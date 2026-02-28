כיכר השבת
מצור במיצרי הורמוז: איראן סוגרת את ברז הנפט העולמי

דרמה עולמית במצר הורמוז; הצי האירופי מדווח כי איראן אוסרת על מעבר כלי שיט בנתיב הנפט הקריטי. במקביל: מטח כבד לירושלים ולמרכז הארץ, פגיעה ישירה במבנה דווחה בשעה האחרונה. באיראן מכחישים את חיסול חמינאי וטוענים: "המנהיג העליון יישא נאום בדקות הקרובות"

חיל הים של ארה"ב במזרח התיכון (צילום: חשבון X רשמי של כוחות הצי האמריקאי)

גורם רשמי במשימת הצי האירופי "Aspides" חשף בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס כי כלי שיט באזור המפרץ מקבלים תשדורות רדיו מאיימות ממשמרות המהפכה, לפיהן "לאף ספינה אין רשות לעבור במצר הורמוז". המצר, המהווה את נתיב ייצוא הנפט החיוני בתבל, מחבר בין המעצמות הערביות לשווקים הבינלאומיים, וסגירתו המשמעותית עשויה להוביל לרעידת אדמה כלכלית.

המזרח התיכון בוער: בשעה האחרונה הופעלו אזעקות בטווח רחב מצפון הארץ ועד אזור ירושלים. מדיווח ראשוני של מד"א עולה כי זוהתה פגיעה ישירה במבנה במרכז הארץ, וצוותי הצלה עושים את דרכם לזירה. במקביל, רשת הטלוויזיה האיראנית "אל-עאלם" מנסה להזים את השמועות העקשניות על מותו של עלי חמינאי. בטהרן מכחישים בתוקף כי המנהיג חוסל במבצע "כפיר לביא" או בפעילות אחרת, ומבטיחים כי הוא יישא נאום לאומה בדקות הקרובות כדי להוכיח שהוא חי ושולט במצב.

השילוב בין המצור הימי, הירי המסיבי לעבר מרכזי אוכלוסייה בישראל והערפל סביב הנהגת , מציב את האזור בנקודת רתיחה חסרת תקדים מאז תחילת העימות.

