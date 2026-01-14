"מעולם לא היה לו חיבוק מאמא": הגרי"מ שושן בזעקה מטלטלת

סיפור חיים טראגי ומזעזע במיוחד נחשף על ידי מגיד המישרים הנודע הגאון רבי ישראל מאיר שושן שליט"א, שיוצא בזעקה נוראה להצלת חתן יתום וגלמוד, שסיפורו האישי לא משאיר עין יבשה. מדובר בבחור יקר שבעצם הולדתו התייתם מאמו, וכילד רך נותר גם ללא דמות אב מתפקדת.

פרטי המקרה כפי שהובאו לידיעת הרבנים מעוררי פלצות: אמו המנוחה של החתן, יענקי, נפטרה בעת הלידה זמן קצר לאחר שהביאה אותו לאוויר העולם. התינוק הרך לא זכה מעולם לחוש את חום חיבוקה של אמו, אפילו לא לרגע אחד. הטרגדיה הכפולה התרחשה זמן קצר לאחר מכן, כאשר אביו של התינוק, שלא עמד בפרץ הכאב והצער על אובדן רעייתו והמחשבה על התינוק היתום, קרס נפשית. מצבו הקוגניטיבי התדרדר עד כי דעתו השתבשה עליו לחלוטין, ומאז ועד היום הוא מאושפז במחלקה סגורה בבית חולים לתשושי נפש, ה' ירחם.

יענקי גדל בבתי קרובים ומשפחות אומנה, ולמרות נקודת הפתיחה הקשה מנשוא, צמח להיות בן עליה ועלם חמודות. לאחרונה חגג את אירוסיו בשעה טובה, אך השמחה הגדולה מהולה בעצב תהומי: אין לחתן אב ואם שיובילו אותו לחופה או יישאו בעול הכספי הכבד של הקמת הבית.

לנוכח המצב החריג, התגייס מגיד המישרים הגאון רבי ישראל מאיר שושן שליט"א, שנחשף למקרה ומפציר בציבור לקחת אחריות על החתן שאין לו איש מלבד עם ישראל.

בדברים נרגשים שנשא הגרי"מ שושן, הוא תיאר את המצב בכאב: "אנחנו הולכים לדבר עכשיו על 'יענקי'", פתח הרב בדבריו שפורסמו אמש, "יענקל'ה נולד יתום מגיל 0 - אמא שלו נפטרה בלידה! הוא לא זכה לקבל חיבוק, הוא יודע שלא היה לו חיבוק מאמא. האבא יצא מדעתו, השתבשה עליו דעתו, מאושפז בבית חולים לתשושי נפש. החתן הזה עומד להתחתן וגם את ההבטחה שהאבא שלו יעזור לו – אין לו!

"נסתכל על הילדים שלנו: יש להם אבא ואמא והם יודעים שיש להם אבא שיהפוך עולם לכל מה שהם צריכים. לחתן היתום הזה - אין אבא! אנחנו עם ישראל נושאים בעול החתונה שלו! והקדוש ברוך הוא אומר: אם אתה משמח את שלי אני אשמח את שלכם".

ב'קופת העיר' מציינים כי היעד הוא לגייס לכל הפחות סכום בסיסי מכל תורם, כדי להעמיד לחתן את צרכי החתונה והבית, ולהוות עבורו את המשפחה שמעולם לא הייתה לו.