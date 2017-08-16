הלילה במאה שערים: גל מעצרים של פעילים נגד הגיוס

כוחות גדולים של יס"מ ובלשים ממשטרת מחוז ירושלים פשטו הלילה על שכונת מאה שערים ועצרו כמה רבנים ועסקנים הנאבקים בגיוס חרדים. עימותים החלו עם עשרות מפגינים שהגיעו (חרדים)

לפנות בוקר פשטה משטרת ישראל על שכונת מאה שערים בנסיון לעצור את הרב לייבל דייטש דמות רבנית חשובה בשכונה, ככל הנראה בהקשר לפעילותו נגד גיוס חרדים, עשרות מתושבי השכונה שקיבלו את הידיעה דרך ווצאפון קולי פנימי הגיעו תוך דקות למקום והחלו להתעמת עם כוחות המשטרה בנסיון למנוע מהם את המעצר, הרב דייטש לא שהה בביתו באותה שעה והשוטרים נאלצו לעזוב בלעדיו.

השוטרים המשיכו משם לביתו של הרב יוסל בלוי מרבני כשרות העדה החרדית שלוקח ככל הנראה אף הוא חלק פעיל במחאה נגד גיוס החרדים, הרב בלוי ששהה בביתו נלקח למעצר.

משם המשיכו השוטרים לרחוב אבינעם ילין שבכות הבוכרים ועצרו עסקן נוסף, פעיל העדה החרדית נגד גיוס החרדים.

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל הגיעה היום לפנות בוקר לביתו של תושב שכונת מאה שערים שכנגדו נאספו ראיות לפיהן לקח חלק פעיל בהפרות הסדר האלימות שהתקיימו בשכונת מאה שערים בשבוע שעבר. הכוחות הגיעו לביתו כשבידיהם צו חיפוש ומעצר שהוצא על ידי בית המשפט, הוא אותר ונעצר".

"תוך כדי ביצוע המעצר החלו להתגודד במקום עשרות חרדים שקראו קריאות, ידו אבנים, השליכו חפצים לעבר השוטרים, ודרדרו פחים במטרה לחסום צירי תנועה ובכך לנסות לשבש ולסכל את פעולת השוטרים. השוטרים עצרו חשוד נוסף שהפר את הסדר וניסה למנוע את ביצוע המעצר. החשודים הובאו לחקירה ביחידה המרכזית".

אתמול (ג') בשעות הצהריים נעצר ע״י המשטרה הצבאית אברך חסידי המשתייך לקהילת ברסלב, אך מזוהה עם העדה החרדית, לאחר שלא התייצב בלשכת הגיוס. האברך נלקח לכלא 4 הצבאי ויועמד היום לדין בעוון עריקות.

בתוך כך, נעצר אמש אברך נוסף מחסידות ברסלב על ידי משטרה אזרחית בכניסה למודיעין עילית בשל היותו מבוקש למעצר צבאי בגין עריקות, האברך נלקח לתחנת מודיעין ועשרות מפגינים צבאו על דלתות התחנה במחאה על מעצרו, אלא שעסקני העדה החרדית שהגיעו לתחנה סיפרו לקהל כי מדובר באברך שהתייצב מספר פעמים בלשכת הגיוס, אך הסתבך עם גורמי הצבא, הקהל עזב את המקום, ועסקני העדה החרדית סידרו עבורו עורך דין צבאי, זאת במקביל להעברתו לכלא הצבאי בענתות.

16
ואם ינסו להתפרע אזי יש לשבור למתפרעים את עצמותיהם הנאלחות ממילא. חבורת חוליגנים ארורה.
אבי
15
מוטי
14
לכו תטפלו בקרן החדשה נוצרים שונאי ישראל יש שם הרבה כסף להתעלל בעם ה׳ תעצרו להם כת הכספים ♨️במקום להתעלל באנשים תמימים שלא מזיקים לאיש 🔯🔯🔯 (נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
ללא שם
13
חרדי ציוני
12
נראה שהחילונים והחרדקים יכולים לקפל ציוד
יוני
הקב"ה לא עובד אצלך.
רפאל
11
הארץ תקיא את את כל הפושעים שבאים בשם החוק!
מישו
10
אתה שונאא ישראל עוד מעט ארץ הקודש תקיא אותך ואת הקרן לישמעאל😄😄😄 (נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
ללא שם
9
זה דבר ברור!!!!!!!!!!!
תמר
8
במאה שערים מתגעגעים לימים שלא היה צבא לדוגמא מתגעגעים שם כנראה לפרעות תרפט (נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
אליהו
7
ביהדות החדשה. דאעש זה כאן.
חסיד

