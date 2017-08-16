הלילה במאה שערים: גל מעצרים של פעילים נגד הגיוס

לפנות בוקר פשטה משטרת ישראל על שכונת מאה שערים בנסיון לעצור את הרב לייבל דייטש דמות רבנית חשובה בשכונה, ככל הנראה בהקשר לפעילותו נגד גיוס חרדים, עשרות מתושבי השכונה שקיבלו את הידיעה דרך ווצאפון קולי פנימי הגיעו תוך דקות למקום והחלו להתעמת עם כוחות המשטרה בנסיון למנוע מהם את המעצר, הרב דייטש לא שהה בביתו באותה שעה והשוטרים נאלצו לעזוב בלעדיו.

השוטרים המשיכו משם לביתו של הרב יוסל בלוי מרבני כשרות העדה החרדית שלוקח ככל הנראה אף הוא חלק פעיל במחאה נגד גיוס החרדים, הרב בלוי ששהה בביתו נלקח למעצר.

משם המשיכו השוטרים לרחוב אבינעם ילין שבכות הבוכרים ועצרו עסקן נוסף, פעיל העדה החרדית נגד גיוס החרדים.

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל הגיעה היום לפנות בוקר לביתו של תושב שכונת מאה שערים שכנגדו נאספו ראיות לפיהן לקח חלק פעיל בהפרות הסדר האלימות שהתקיימו בשכונת מאה שערים בשבוע שעבר. הכוחות הגיעו לביתו כשבידיהם צו חיפוש ומעצר שהוצא על ידי בית המשפט, הוא אותר ונעצר".

"תוך כדי ביצוע המעצר החלו להתגודד במקום עשרות חרדים שקראו קריאות, ידו אבנים, השליכו חפצים לעבר השוטרים, ודרדרו פחים במטרה לחסום צירי תנועה ובכך לנסות לשבש ולסכל את פעולת השוטרים. השוטרים עצרו חשוד נוסף שהפר את הסדר וניסה למנוע את ביצוע המעצר. החשודים הובאו לחקירה ביחידה המרכזית".

אתמול (ג') בשעות הצהריים נעצר ע״י המשטרה הצבאית אברך חסידי המשתייך לקהילת ברסלב, אך מזוהה עם העדה החרדית, לאחר שלא התייצב בלשכת הגיוס. האברך נלקח לכלא 4 הצבאי ויועמד היום לדין בעוון עריקות.

בתוך כך, נעצר אמש אברך נוסף מחסידות ברסלב על ידי משטרה אזרחית בכניסה למודיעין עילית בשל היותו מבוקש למעצר צבאי בגין עריקות, האברך נלקח לתחנת מודיעין ועשרות מפגינים צבאו על דלתות התחנה במחאה על מעצרו, אלא שעסקני העדה החרדית שהגיעו לתחנה סיפרו לקהל כי מדובר באברך שהתייצב מספר פעמים בלשכת הגיוס, אך הסתבך עם גורמי הצבא, הקהל עזב את המקום, ועסקני העדה החרדית סידרו עבורו עורך דין צבאי, זאת במקביל להעברתו לכלא הצבאי בענתות.