לאחר שאתמול (רביעי) הוצג פיתרון משבר הסמינרים בירושלים, הבוקר גם בבית שמש מציגים את הפתרון שהוצג באמצעות הרב הליטאי של העיר הגאון רבי מרדכי גולדשטיין, הפיתרון שהושג נחשף אתמול באופן חלקי לראשונה ב'כיכר השבת'.

בהודעה שיצאה מטעם מנהלי איגוד הסמינרים בעיר נכתב: "אמש, התכנסו הורי הבנות שלא התקבלו לסמינרים, יחד עם מנהלי ומנהלות הסמינרים ורבני העיר בראשות המרא דאתרא הגר"מ גולדשטיין שליט"א, כדי לשמוע על הפתרון עליו עמלו העסקנים ומנהלי הסמינרים בתמיכת העירייה".

האיגוד הציג את הפיתרון שהושג וכתב: "במהלך הערב, הכריז מנהל סמינר "הסניף" הרב יחיאל מנדלסון על הפתרון, לפיו, הוא לוקח על עצמו להקים מסגרת לימודית לכ-45 בנות, מה שהלכה למעשה יפתור את הבעיות שבגינן לא נפתחו כיתות ט' השנה בסמינרים".

עוד נכתב: "לאחר שהפתרון הוסכם על הגורמים המוסמכים ואף הובא לידיעתם של גדולי ישראל שליט"א שתמכו בכך, אנו קוראים לעיריית בית שמש ולעומד בראשה הרב שמואל גרינברג, לספק את הצרכים הטכניים הכרוכים בכך וד"ל. ובזכות כך שהבנות היקרות כולן תהיינה מסודרות במסגרות, נזכה לשנת לימודים פורייה וטובה והצלחה וס"ד גדולה בכל התחומים".

כזכור וכפי שדווח בהרחבה, לאחר שהסמינרים סיימו את הליך הרישום, נותרו 71 בנות ללא מסגרת לימודית. מחלקת החינוך של העירייה ניסתה לכפות על הסמינרים ועל ההורים לקבל בנות ולהגדיל את מספר התלמידות בכיתה ל-47.

כחודש לפני פתיחת הלימודים, פנו מנהלי הסמינרים למרא דאתרא הגר״מ גולדשטיין לטכס עצה ושיורה להם מה לעשות, לאחר שהרב שמע את טענות הצדדים ואת טענות מנהלי הסמינרים, שכיתה עם מספר כה גבוה של בנות, יהרוס את החינוך, החליט הרב לנקוט בצעד חריג והורה לסמינרים לא לפתוח את שנת הלימודים לכיתות ט. הגר״ד לנדו הצטרף ותמך בפסיקה של הרב גולדשטיין.

לאחר קבלת ההחלטה של מנהלי הסמינרים, הם החליטו לכנס את כולם בחדר אחד עד שיימצא הפיתרון הראוי והפתרון כאמור היה פתיחת סמינר נוסף של הרב מנדלסון מ'הסניף'.