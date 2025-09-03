שלושה ימים לאחר פתיחת שנת הלימודים, נמצא פתרון לבעיית הסמינרים בירושלים על ידי ראש העיר משה ליאון, כאשר המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו הסכים ואף בירך, בבית שמש עדיין אין פתרון, אך הוא קרוב. "כיכר השבת" עם כל הפרטים.

כזכור, יממה קודם פתיחת הלימודים, הורה הגר"ד לנדו, כי בשל השיבוצים שנעשו בעירייה שלא היו על דעת מנהלי הסמינרים, הוא מורה לא לפתוח את השנה, בבית שמש, גם בשל בעיות השיבוצים, הורה הרב הבכיר בעיר הגר"מ גולדשטיין, לאחר התייעצות עם הגר"ד לנדו, שלא לפתוח את השנה עד שלא יימצא פתרון.

בחסדי שמיים, אתמול נמצא הפיתרון לבעיה בירושלים, לאחר שהבוקר כל הצדדים הסכימו לפתרון שהובא לאחר ישיבה ממושכת וארוכה בלשכתו של ראש העיר ירושלים משה ליאון.

במסגרת הפתרון שהביא ראש העיר ייפתחו שתי כיתות חדשות ע"י הסמינר הישן ובנוסף נוספו משאבים לסמינרים נוספים על מנת לאפשר את התרחבותן.

המהלך יאפשר לקלוט את כל הבנות שעדיין לא נכנסו לסמינרים, ויאפשר את פתיחת השנה כסדרה לרווחת התלמידות, ההורים והמנהלים.

הגר"ד לנדו כתב למנהל הסמינר הישן, ישראל לוין שלקח על עצמו את הפיתרון, כי "קול שוועת התלמידות זועק ואין אפשרות לעמוד מנגד" והורה לו לפתוח את הכיתות הנוספות.

ל'כיכר השבת' נודע, כי ראש העיר ירושלים פתח את המפגש עם ראשי הסמינרים אתמול בנימה אישית. "בשבועות האחרונים אין לי יום ואין לי לילה. אני לא רוצה להראות לכם מה קורה בטלפון שלי. אמהות בוכות, משפחות מפורקות, והמון המון כאב. אני רוצה לדחות את כל הדיבורים שיש בימים האחרונים בשאט נפש: עיריית ירושלים בראשותי לא תיתן מקום לשום אפליה לא על רקע גזעי ולא על רקע אחר".

לאחר מכן ראש העיר הציג את הפתרון שהושג במאמץ משולב שכולל פתיחת ארבע כיתות חדשות בסמינר הישן, שיוקמו במתחמים של בית מלכה וסמינר סמט. "היום הזה אני שמח ונרגש לפתוח את הישיבה בבשורה טובה: הלימודים בסמינרים יפתחו בעזרת ה' ביום ראשון, וברוך ה' אחרי הרבה עבודה מאומצת של כולם, כלל הבנות בירושלים משובצות למוסדות לימוד איכותיים לשביעות רצונן. בימים האחרונים עשינו את המקסימום ואפילו קצת מעבר לכך שכל ילדה תקבל את מוסד הלימודים שמתאים לה. הדרך לא הייתה קלה, אבל מה שחשוב זו התוצאה, ואני ממש שמח לברך על המוגמר".

ראש העיר ביקש להודות לכל מי שסייע בהשגת הפתרון: "אני מודה לאגף חינוך חרדי על כל המאמצים שלו לפתיחת השנה. ליאיר אייפרמן ובמיוחד לגב' אפרת גריינמן על כל המאמצים בשעות לא שעות ובהזדמנות לאחל לה מזל טוב על הברית הבוקר לנכד. אני תפילה שמציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים, שמכאן נוציא את הבשורה של קבלת הבנות לכל המוסדות ברחבי הארץ".

במקביל וכפי שנחשף ב'כיכר השבת', לאחר שנכפו שיבוצים על מנהלי הסמינרים בבית שמש, הורה הרב הבכיר הליטאי של העיר שעל פיו יישק דבר, שלא לפתוח את שנת הלימודים לעולות לכיתה ט' ואף קיבל את גיבויו של המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו.

שנת הלימודים בבית שמש - בסמינרים הליטאיים אכן לא נפתחה ול'כיכר השבת' נודע, כי בשעות אלו מתגבשת יוזמה שתפתור את הבעיה בדמות הקמת סמינר חדש, וכעת ממתינים לאישורים מהגורמים הרלווטים. וזאת לאחר שראש העיר גרינברג אישר את המתווה החדש. כשיהיו פרטים נוספים בנושא נשוב ונעדכן כאן ב'כיכר השבת'.