השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אישר היום (רביעי) הכרה של 9 יישובים במועצה האזורית שדות דן כ"יישובים זכאים" לרישיון נשק אישי. ההחלטה מהווה המשך ישיר לרפורמת הנשק המקיפה שמוביל השר, ומאפשרת לתושבי היישובים להגיש בקשות לרישיון נשק בכפוף לעמידה בקריטריונים הקבועים בחוק.

בין היישובים שאושרו נמנים כפר חב"ד, צפריה ומשמר השבעה, לצד זיתן, ניר צבי, חמד, יגל, אחיעזר וגנות. ההחלטה התקבלה לאחר עבודת מטה מקצועית של משטרת ישראל ובחינה מעמיקה של גורמי האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה.

הנתונים המלאים ממחישים את היקף המהפכה ברפורמת הנשק: בשנת 2021 הוכרו 6 יישובים בלבד כזכאים לנשק, בשנים 2019, 2020 ו-2022 לא אושר אף יישוב, בשנת 2023 הוכרו 23 יישובים, בשנת 2024 הוכרו 21 יישובים, בשנת 2025 הוכרו 80 יישובים, ומתחילת שנת 2026 כבר הוכרו 126 יישובים - נתון חסר תקדים המשקף את הרחבת הרפורמה.

מאז הרחבת הרפורמה, למעלה מ-280,000 אזרחים כבר קיבלו רישיון נשק אישי, ולמעלה מ-200 יישובים הוכרו כזכאים לנשק. השר בן גביר מסר: "אנחנו ממשיכים את מהפכת הנשק ומרחיבים אותה לעוד ועוד יישובים ברחבי הארץ. תושבי כפר חב"ד, צפריה, משמר השבעה ושאר יישובי שדות דן זכאים ליכולת להגן על עצמם ועל משפחותיהם".

כזכור, בפיגוע הקטלני בצומת רמות בירושלים לפני מספר חודשים, אברך חרדי תושב שכונת רמות שקיבל רישיון נשק במסגרת הרפורמה הצליח לסכל מתקפה כשהסתער לבדו על המחבלים וחיסל אותם. האירוע הדגים את חשיבות נשיאת נשק אישי במגזר החרדי, תופעה שהולכת ומתחזקת בעקבות המלחמה ואירועי הטרור.

השר בן גביר הוסיף: "נמשיך להוסיף יישובים לזכאות ולאפשר לכמה שיותר אזרחים שעומדים בתבחינים להגן על עצמם. המדיניות שלי ברורה: נשק בידיים הנכונות מציל חיים". במהלך השנה האחרונה, השר צירף גם את העיר אשדוד לרשימת היישובים הזכאים, במהלך ביקור בשוק העירוני שם קיבל את ההחלטה בחום רב מהתושבים.

יצוין כי במקביל להרחבת הזכאות לרישיונות נשק, משרד הביטחון הלאומי ממשיך לחזק את כיתות הכוננות ביישובים ורוכש נשקים נוספים להעברה לשטח. כפי שציין השר בהערכת מצב שקיים עם מפכ"ל המשטרה: "אנחנו רוכשים עוד ועוד נשקים ומעבירים אותם לשטח דרך המשטרה לכיתות הכוננות".