סיור תקדימי: המפגש המרגש בין מפקדי המשטרה לגדולי התורה בב"ב

לקראת חגי ומועדי תשרי, סיירו השבוע סגל הפיקוד של מרחב דן בראשות מפקד המרחב, נצ"מ אלעד קליין, בעיר התורה והחסידות בני ברק. המשלחת ביקרה במעונם של גדולי ישראל ורבני העיר, במטרה לחזק את הקשר בין המשטרה לקהילה החרדית. לסיור הצטרפו רב המחוז הרב אליהו קב, יועץ ממ"ר קובי פרטהיג, ויועץ אסטרטגי אליהו ארנד.

המשלחת החלה את סיורה בלשכת ראש העיר, הגאון הרב חיים יצחק אייזיק לנדא, שם דנו הצדדים בשיתוף פעולה בנושאי ביטחון, במיוחד לקראת אירועים המוניים וחגים. בפגישה נכחו גם סגן מפקד תחנת בני ברק, רפ"ק צפניה מרק, ומפקד השיטור העירוני, פקד אלעד אמויאל. במהלך הפגישה, חשף נצ"מ קליין כי מאז כניסתו לתפקיד רכש תפילין חדשות והחל להניחן מדי יום. בסיום הביקור, תקע רב העיר בשופר כנהוג בחודש אלול.

לאחר מכן ביקרה המשלחת במעונו של הגאון רבי עמרם פריד, שם שיבח חבר מועצת העיר, אליעזר כהן, את פועלו של פקד אלעד אמויאל. הגר"ע פריד אף התעניין בפעילות כיתת הכוננות וציין לשבח את עבודתו של קובי פרטהיג בתיאום עם רבני העיר.

המשלחת המשיכה לביתו של האדמו"ר ממודזיץ. מפקד המרחב, נצ"מ קליין, הדגיש את רגישות המשטרה לצרכים של הקהילות המגוונות בעיר, ואת המאמץ למנוע חיכוכים.

לאחר מכן הגיעו המפקדים לביתו של רב העיר, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, שבירך אותם בהצלחה במשימותיהם הקשות לקראת החגים.

שיא הביקור היה הכניסה למעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן. ראש הישיבה בירך בחום את השוטרים במילים "תהיו טובים", והסביר כי ברכה זו כוללת בתוכה את כל הברכות כולם.

המשלחת ביקרה גם במעונו של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, מרבני העיר, שהעלה בפניהם את בעיית האופניים החשמליים המסכנים חיים. המפקדים השיבו כי הם פועלים באכיפה אינטנסיבית של מתן דוחות והחרמת האופניים.

במהלך הסיור, סיירה המשלחת בבית המדרש הגדול ביותר בעולם, בית המדרש של חסידות ויז'ניץ בקרית ויז'ניץ, יחד עם סגן ראש העיר, יהושע מנדל, והתרשמה מקרוב ממערך האבטחה והמצלמות במקום. בנוסף, הם ביקרו בבית מלאכה לשטריימלים, שם למדו על מנהגי החסידויות השונים הקשורים בלבושם.

הביקור נחתם בתחושה של חיבור הדדי, כשהצדדים מביעים תקווה להמשך שיתוף פעולה פורה, שיביא לביטחון ורווחה לכלל תושבי העיר, במיוחד לקראת ימי התשובה והחגים הבאים עלינו לטובה.