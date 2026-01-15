כיכר השבת
ברחו מהמקום

השודדים איימו על ה"צ'יינגר" החרדי באקדח שלוף - ולא ציפו לתגובה שלו

קטין בן 16 ניסה יחד עם חברו לשדוד עסק להמרת כספים בבית בעיר החרדית בני ברק באמצעות אקדח גז | בעל העסק הצליח לחטוף את הנשק והשודד נעצר למחרת במעצר בית (חרדים פלילי)

בני ברק. אילוסטרציה (צילום: יהודה גל)

שוטרי ופקחי יחידת השיטור העירוני בעיר החרדית בני ברק עצרו השבוע קטין שניסה לבצע שוד בביתו של בעל עסק להמרת כספים - תוך שימוש באקדח גז פלפל. כך מסרה הערב (חמישי) משטרת ישראל.

האירוע התרחש ביום שני השבוע בשעות הערב. במוקד המשטרה התקבל דיווח על ניסיון שוד בביתו של בעל עסק להמרת כספים בעיר בני ברק, כאשר החשודים נמלטו מהמקום.

שוטרי תחנת בני ברק–רמת גן הגיעו מיד לזירה ופתחו בחקירה. במסגרתה החלו גם בפעולות איסוף ממצאים וראיות.

על פי ממצאי החקירה הראשונית, לבית העסק הגיעו שני נערים, כאשר אחד מהם שלף אקדח ואיים בביצוע שוד. בהמשך התברר כי מדובר באקדח גז פלפל.

הנשק שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)

אלא שהשודדים הצעירים לא ציפו לאומץ שיפגין בעל הדירה. הלה הצליח לתפוס את הנשק מידי השודד, והנערים נמלטו מהמקום.

למחרת, שוטרי ופקחי יחידת השיטור העירוני בני ברק איתרו את החשוד ששלף את האקדח. מדובר בקטין בן 16. השוטרים עצרו אותו לחקירה בתחנת המשטרה. בתום החקירה שוחרר החשוד בתנאים מגבילים, לרבות מעצר בית.

