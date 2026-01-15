שוטרי ופקחי יחידת השיטור העירוני בעיר החרדית בני ברק עצרו השבוע קטין שניסה לבצע שוד בביתו של בעל עסק להמרת כספים - תוך שימוש באקדח גז פלפל. כך מסרה הערב (חמישי) משטרת ישראל.

האירוע התרחש ביום שני השבוע בשעות הערב. במוקד המשטרה התקבל דיווח על ניסיון שוד בביתו של בעל עסק להמרת כספים בעיר בני ברק, כאשר החשודים נמלטו מהמקום.

שוטרי תחנת בני ברק–רמת גן הגיעו מיד לזירה ופתחו בחקירה. במסגרתה החלו גם בפעולות איסוף ממצאים וראיות.

על פי ממצאי החקירה הראשונית, לבית העסק הגיעו שני נערים, כאשר אחד מהם שלף אקדח ואיים בביצוע שוד. בהמשך התברר כי מדובר באקדח גז פלפל.