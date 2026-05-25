דרמה בבני ברק: שני חשודים נעצרו בחשד לניסיון רצח בקריית הרצוג

היחידה ללוחמה ב של מרחב דן עצרה היום (שני) שני חשודים בניסיון רצח של גבר ב, לאחר אירוע ירי שהתרחש בשעות הבוקר ברחוב צבי בעיר.

החשודים, בני 20 ו-26 מחדרה וקדימה-צורן, הובאו לחקירה בחשד כי ניסו לרצוח אדם ולגרום למותו בנסיבות מחמירות.

הקורבן נפצע כתוצאה מירי ופונה לקבלת טיפול רפואי במצב בינוני, על פי גורמי הרפואה. החשודים נמלטו מהמקום מיד לאחר האירוע.

כוחות משטרה שהוזעקו לזירה החלו מיד בסריקות והקמת מחסומים באזור, תוך איסוף ממצאים וראיות. החקירה הוטלה על היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב דן, שביצעה פעולות חקירה רבות ומגוונות במהלך השעות האחרונות.

בעקבות פעילות חקירתית אינטנסיבית, הצליחו חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה לאתר את החשודים ולעצור אותם הבוקר. השניים נחקרים בחשד כי ניסו לרצוח את הקורבן ולגרום למותו בנסיבות מחמירות, וכן בגין חשד לשיבוש מהלכי משפט.

בתום החקירה הראשונית, החשודים נכלאו ומחר בבוקר יובאו לדיון בבית משפט השלום בתל אביב להארכת מעצרם. המשטרה מסרה כי החקירה נמשכת ופרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

יצוין כי אירוע הירי מצטרף לשורה של אירועי אלימות שהתרחשו בשבועות האחרונים באזור המרכז ובשבוע שעבר ברצח בכולל חזון איש בבני ברק.

