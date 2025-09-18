כיכר השבת
נהג כלא חרדי באוטובוס והכריח אותו לומר "אוהב ערבים"; זה הפיצוי שישלם

בית משפט השלום בירושלים פסק כי נהג אוטובוס ערבי ישלם פיצויים בסך 32 אלף שקלים לנער חרדי, לאחר שכלא אותו באוטובוס בבית שמש ואילץ אותו להתבטא כי הוא אוהב ערבים ואינו אוהב יהודים (משפט)

אוטובוס, אילוסטרציה (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

בית משפט השלום בירושלים פסק כי נהג אוטובוס ערבי יפצה צעיר חרדי ב-32 אלף שקלים לאחר שהכריח אותו באיומים, לפני כארבע שנים, לומר כי הוא "אוהב ערבים" ו"לא אוהב יהודים".

פסק הדין מגיע לאחר תביעה אזרחית שהגיש הקטין באמצעות עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו. לאחר האירוע הנהג נעצר ונידון לריצוי שעות לתועלת הציבור. לאחר הרשעתו הוגשה התביעה האזרחית.

זה קרה כאמור לפני כארבע שנים. נהג אוטובוס ערבי "כלא" קטין יהודי שהיה לבדו באוטובוס, בעת נסיעה ב. הנהג צילם את הקטין והכריח אותו באיומים לומר כי הוא אוהב ערבים.

"מדובר באירוע חמור וקשה ביותר שלצערנו לא קיבל ביטוי מספיק כלל במשפט הפלילי", מסר עו"ד בלייכר מחוננו. "נהג אוטובוס זו משרה מעין ציבורית. מעשה הנהג חמורים והינם חלק מהטרור ופורעיו אשר כל הזמן מחפשים את הדרך לפגוע ביהודים באשר הם יהודים.

"אנו מצדנו פועלים בכל הכלים האזרחיים שבידנו כדי לעזור במיגור הטרור והתקיפות האנטישמיות לאומניות. האירוע עצמו הוא תמרור אזהרה ברור ובוהק על הצורך לוודא כי נהגי האוטובוס האוחזים בידיהם חיים של מאות אזרחים מידי יום אינם פעילי טרור או חס ושלום מחבלים".

