רכב שנסע בשביל היציאה מכפר חב"ד, סמוך ל"צומת חב"ד" בכביש 44, התהפך היום (שני) בצידי הדרך בשל תאונה עם כלי רכב נוסף. הנהג הצליח לצאת מהרכב ומצבו קשה. נהגת הרכב השני נפצעה באורח קל.

זה קרה בסביבות השעה 9:00 בבוקר. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א הגיעו לזירה והעניקו לנהג טיפול ראשוני. בהמשך פינו אותו למרכז הרפואי אסף הרופא הסמוך, כשמצבו כאמור מוגדר קשה ויציב.

פרמדיק מיחידת האופנועים של מד"א משה גלבשטיין וחובשי רפואת חירום איציק לוי וליאור הראל, סיפרו: "קיבלנו דיווח על תאונת דרכים קשה, כשהגענו ראינו את הרכב בתעלה בצד הכביש ואת הנהג בסמוך לרכב כשהוא בהכרה מעורפלת עם חבלת ראש קשה.

"הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לחדר הטראומה כשמצבו מוגדר קשה ויציב".