רכב שנסע בשביל היציאה מכפר חב"ד, סמוך ל"צומת חב"ד" בכביש 44, התהפך היום (שני) בצידי הדרך בשל תאונה עם כלי רכב נוסף. הנהג הצליח לצאת מהרכב ומצבו קשה. נהגת הרכב השני נפצעה באורח קל.
זה קרה בסביבות השעה 9:00 בבוקר. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א הגיעו לזירה והעניקו לנהג טיפול ראשוני. בהמשך פינו אותו למרכז הרפואי אסף הרופא הסמוך, כשמצבו כאמור מוגדר קשה ויציב.
פרמדיק מיחידת האופנועים של מד"א משה גלבשטיין וחובשי רפואת חירום איציק לוי וליאור הראל, סיפרו: "קיבלנו דיווח על תאונת דרכים קשה, כשהגענו ראינו את הרכב בתעלה בצד הכביש ואת הנהג בסמוך לרכב כשהוא בהכרה מעורפלת עם חבלת ראש קשה.
"הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לחדר הטראומה כשמצבו מוגדר קשה ויציב".
נפתלי רובר, אוהד אבו וירין הררי חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות שני כלי רכב. הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לצעיר (כבן 30) שנפצע באורח קשה כאשר רכבו התהפך לתעלה בצד הדרך וסבל מחבלת ראש. נהגת הרכב השני נפצעה באורח קל".
מוקדם יותר היום דיווחו ב'איחוד הצלה' על שתי תאונות נוספות. תאונה אחת בשעת בוקר ברחוב המאה ואחת בנס ציונה, בה נפגע הולך רגל מרכב חולף ופונה לבית החולים כשמצבו קל.
התאונה נוספת התרחשה בנתיבות, ברחוב שדרות ויצמן בעיר, שם נפצעו נהג רכב ונוסעת נוספת באורח קל בתאונה עצמית, לאחר שהרכב שבו נסעו התנגש בקיר.
