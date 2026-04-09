התכנית המזעזעת נחשפת: זה מה שתכנן המחבל לעולל בתוך ה-770

מוחמד שהזב חאן (21), אזרח פקיסטני שהתגורר בקנדה, הודה אתמול בבית המשפט הפדרלי בניו יורק בתכנון פיגוע טרור המוני במרכז חב"ד העולמי – 770 בשכונת קראון הייטס שבברוקלין.

על פי כתב האישום המפורט, חאן שהוסגר לארצות הברית לפני מספר חודשים מקנדה תכנן לבצע את הפיגוע סביב התאריך ה-7 באוקטובר – יום השנה לטבח הנורא בעוטף עזה, וכן ביום הכיפורים. בחקירתו עלה כי הוא בחר את מרכז חב"ד בברוקלין כיעד מרכזי בשל היותו סמל יהודי עולמי הומה אדם, אותו הגדיר בשיחותיו כ"מפקדה העולמית של היהודים החסידים".

בהודעות שהחליף עם סוכנים סמויים של ה-FBI (שחשב שהם תומכי דאעש), אמר חאן כי בכוונתו "לטבוח בכמה שיותר יהודים" ולהפוך את ניו יורק ל"זירת רצח". הוא אף התרברב כי הפיגוע המתוכנן יהיה "המתקפה הגדולה ביותר על אדמת ארה"ב מאז ה-11 בספטמבר".

חאן נעצר בספטמבר 2024 בעיירה אורמסטאון שבקנדה, במרחק של כ-20 קילומטרים בלבד מהגבול האמריקני, כשהוא בדרכו לחצות את הגבול באופן לא חוקי בעזרת מבריח כדי להוציא את תוכנית הדמים אל הפועל. המעצר התאפשר הודות למבצע מורכב של רשויות האכיפה בקנדה ובארה"ב, שעקבו אחריו במשך חודשים ארוכים.

במהלך השיחות המוקלטות, חאן נשמע מפרט כיצד הוא מתכוון לרכוש נשק אוטומטי, סכיני ציד ותחמושת רבה. הוא ציין בפירוש כי בחר בניו יורק כיעד מכיוון ששם "יש את הקהילה היהודית הגדולה ביותר מחוץ לישראל".

בדיון שנערך אמש, חאן הודה בכל הסעיפים המיוחסים לו. הוא אישר בפני השופט פול גרדפי כי פעל בהשראת דאעש וכי התוכנית הייתה "רעיון פסול מבחינה מוסרית". התובע הכללי של ארה"ב מסר עם פרסום ההודאה: "חאן ביקש לבצע טבח בשם דאעש נגד יהודים על אדמת ארה"ב. הודאתו היום היא ניצחון במלחמה נגד האנטישמיות והטרור".

השופט קבע את מועד מתן גזר הדין ל-12 באוגוסט 2026. על פי החוק הפדרלי, חאן צפוי לעונש של עד מאסר עולם בפועל.

בקהילת חב"ד בברוקלין ובכל העולם היהודי עוקבים בדריכות אחר סיום הפרשה. גורמים בקהילה ציינו בסיפוק את פעילות כוחות הביטחון ומסרו: "הנס הגדול שנעשה כאן מנע אסון כבד שהיה יכול לזעזע את העולם כולו".