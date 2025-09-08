גל של התרגשות: הרב הבכיר הופיע בציבור אחרי שהיה מורדם ומונשם

התרגשות בחב"ד: אחרי כמה שבועות שבהן היה במצב מסוכן, מורדם ומונשם, בעקבות התקף לב קשה שעבר, הופיע בציבור בשבוע שעבר הגאון החסיד רבי אליהו יוחנן גוראריה.

הרב גוראריה נחשב לאחד מבכירי רבני חב"ד בארץ. הוא משמש רבה של חולון וחבר בבית דין רבני חב"ד - הגוף הרבני הרוחני העליון של החסידות. הרב לקה בליבו לפני מספר חודשים והובהל בטיפול נמרץ למרכז רפואי. במשך כשלושה שבועות היה מורדם ומונשם ורבים בקרב חסידי חב"ד התפללו לרפואתו.

בשבוע שעבר נערכה חתונת נכדתו, בת לבנו, והוא הופיע בה לראשונה בציבור, ישוב על כיסא מיוחד, ואף כובד בברכה בחופה. הופעתו עוררה גל של התרגשות בחסידות.

"לא מכבר הרופאים אמרו שהלב מתפקד רק שלושה חודשים מתפקוד מלא", אמר הרב בריאיון שהעניק בסוף השבוע לשבועון 'כפר חב"ד'. "עדיין יש תהליך של שיקום, אך נכון להיום הנני מתחיל אט אט לעמוד על הרגליים וברוך השם שהמגמה חיובית".

הרב הודה לכל המתפללים למענו. במהלך התקופה שבה היה נתון בתרדמת הכניסו בני משפחתו, כסגולה לרפואה, ספר תורה לזכותו. זה היה ספר התורה שיועד עבור גורם מסוים אולם ברגע האחרון המזמין חזר בו והספר המוכן נותר פנוי למכירה.

הרב גוראריה גם סיפר שמיד כאשר התאפשר לו, חזר להיות זמין לשאלות הלכתיות. "אני מרגיש שזו זכותי וחובתי. ראיתי גם בספרים, אגב, על רב שזכה לאריכות ימים משום שהיה רגיל לענות לכל שואל בכל עת".

עוד הזכיר הרב את הברכה שנוהגים לברכה בכל בוקר, "המחזיר נשמות לפגרים מתים". לדבריו, "אם כל אדם בכל יום ויום צריך לומר זאת בכוונה, על אחת כמה וכמה במצבי לאחר שעברתי מה שעברתי והקב"ה ברחמיו החיה אותי מחדש, וחזרתי להכרה, לדיבור ולזיכרון. הנני מלא הודיה לה' על חסדיו".