חודש הגאולה מאחורי סורג ובריח

הדמות הבכירה של חב"ד במכתב לחסיד העצור בכלא צבאי: "יהיה ניצחון גדול"

ברקע משבר חוק הגיוס, הגה"ח רבי יצחק יהודה ירוסלבסקי, מזכיר בי"ד רבני חב"ד, העביר בערב שבת קודש האחרון מכתב חיזוק לבחור מנחם אביב הרצמן חסיד חב"ד היושב בכלא לאחר שחזר משנת ה'קבוצה' אצל הרבי | המכתב המלא (חרדים)

הגאון הרב יהודה ירוסלבסקי, ראש ועד רבני חב"ד (צילום: ארכיון)

ברגעי מתח ציבורי גוברים סביב נושא חוק הגיוס וההכרעות העומדות בפני עולם התורה, נרשם בסוף השבוע האחרון אירוע בעל משמעות עצומה בחצר חב"ד, הגה"ח הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי, מזכיר בית דין רבני חב"ד ורב קהילת נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי, שהינו מגדולי הפוסקים והסמכויות הרבניות בקרב החסידות בישראל, העביר מסר אישי ונוקב.

הרב ירוסלבסקי שיגר מכתב חיזוק מיוחד לבחור מנחם אביב הרצמן, חסיד חב"ד שנמצא כעת בכלא צבאי לאחר שנעצר מיד עם חזרתו ארצה משנת הקבוצה (שנה שלימה, ח.ר.) בחצר הרבי מליובאוויטש ב-770 בניו יורק.

הגה"ח הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי חותם על המכתב (צילום: עדכוני חב"ד)

תוכן המכתב:

לכבוד התמים מנחם אביב הרצמן שיחי'

שלום וברכה!

הנני לחזק את רוחך לנוכח המעצר בבית הכלא על עוון לימוד התורה. ולצערנו ולחרפתנו דבר זה נעשה בארצנו הקדושה תובב"א. וברוח דבריו ומכתבו של כ"ק אדמו"ר אשר בני הישיבות מגינים על ארצנו הקדושה בלימוד התורה בהתמדה ושקידה, והם נותנים גם את הכח לאנשי החיל להילחם בזכות לימוד תורתם.

אל ירך לבך, חזק ואמץ, והכח של רבותינו נשיאנו שמסרו נפשם בפועל ממש על לימוד התורה וגם הם נאסרו ר"ל וכן גדולי החסידים, ניתן גם לדור שלנו בעקבתא דמשיחא, ודיו לעבד להיות כרבו.

וברוח חודש כסלו חודש הגאולה, בטול הנני שיהיה ניצחון גדול,ויסווסף עוד יו"ט בחודש כסלו לתמידים ולומדי התורה, וכל כלי יוצר עליך לא יוצלח.

ואין לשער גודל הנחת לכ"ק אדמו"ר לראות שגם היום התמימים חדורים במסירות נפש על לימוד התורה וקיום המצוות בהידור, וכל זה מהכוחות הבלתי מוגבלים שנתנו לנו רבותינו נשיאנו החל מהאדה"ז ועד לרבינו נשיאנו כ"ק אדמו"ר.

המכתב (צילום: עדכוני חב"ד)

אחד מחסידי חב"ד אומר בשיחה ל'כיכר', כי המכתב של הרב ירוסלבסקי מחזק את הבחור בקו המוסרי וההלכתי של עולם הישיבות, ומהווה מסר ברור מבית הדין הרבני על תפקידו הרוחני של כל בחור שומר תורה ומצוות.

במערכת הפוליטית והתקשורתית, האירוע נתפס כהדגמה נוספת לקו האחיד והבלתי מתפשר של רבני חב"ד בפרשת הגיוס, זאת למרות הניסיונות לגייס בחורים בדרכים שונות.

