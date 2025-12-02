ברגעי מתח ציבורי גוברים סביב נושא חוק הגיוס וההכרעות העומדות בפני עולם התורה, נרשם בסוף השבוע האחרון אירוע בעל משמעות עצומה בחצר חב"ד, הגה"ח הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי, מזכיר בית דין רבני חב"ד ורב קהילת נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי, שהינו מגדולי הפוסקים והסמכויות הרבניות בקרב החסידות בישראל, העביר מסר אישי ונוקב.

הרב ירוסלבסקי שיגר מכתב חיזוק מיוחד לבחור מנחם אביב הרצמן, חסיד חב"ד שנמצא כעת בכלא צבאי לאחר שנעצר מיד עם חזרתו ארצה משנת הקבוצה (שנה שלימה, ח.ר.) בחצר הרבי מליובאוויטש ב-770 בניו יורק.

תוכן המכתב:

לכבוד התמים מנחם אביב הרצמן שיחי'

שלום וברכה!

הנני לחזק את רוחך לנוכח המעצר בבית הכלא על עוון לימוד התורה. ולצערנו ולחרפתנו דבר זה נעשה בארצנו הקדושה תובב"א. וברוח דבריו ומכתבו של כ"ק אדמו"ר אשר בני הישיבות מגינים על ארצנו הקדושה בלימוד התורה בהתמדה ושקידה, והם נותנים גם את הכח לאנשי החיל להילחם בזכות לימוד תורתם.

אל ירך לבך, חזק ואמץ, והכח של רבותינו נשיאנו שמסרו נפשם בפועל ממש על לימוד התורה וגם הם נאסרו ר"ל וכן גדולי החסידים, ניתן גם לדור שלנו בעקבתא דמשיחא, ודיו לעבד להיות כרבו.

וברוח חודש כסלו חודש הגאולה, בטול הנני שיהיה ניצחון גדול,ויסווסף עוד יו"ט בחודש כסלו לתמידים ולומדי התורה, וכל כלי יוצר עליך לא יוצלח.

ואין לשער גודל הנחת לכ"ק אדמו"ר לראות שגם היום התמימים חדורים במסירות נפש על לימוד התורה וקיום המצוות בהידור, וכל זה מהכוחות הבלתי מוגבלים שנתנו לנו רבותינו נשיאנו החל מהאדה"ז ועד לרבינו נשיאנו כ"ק אדמו"ר.