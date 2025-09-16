אבטחת בתי חב"ד תוגברה משמעותית: כך הדריכו את השוטרים בתאילנד

דריכות בעולם היהודי: לקראת חגי תשרי, מוקד הביטחון והחירום של חב"ד, CWA, הודיע היום (שלישי) כי החל לפעול במתכונת מתוגברת ברחבי העולם כדי להבטיח את שלום בתי חב"ד באזורים הרגישים, והקהילות היהודיות הסובבות אותם.

ההיערכות השנה נערכת על רקע רגישות ביטחונית גוברת, בין השאר בשל חשש לעלייה חדה במקרי אנטישמיות בעקבות ההכרזה הצפויה על מדינה פלסטינית במהלך החודש הקרוב – אירוע שעשוי להצית מתחים והפגנות אנטי-יהודיות במספר מדינות.

מוקד החירום והביטחון מוביל מערך הכשרה מקיף לשלוחי חב"ד ומאבטחים: סמינרים והדרכות מתקיימים בימים אלו בדנייפרו (אוקראינה), ארגנטינה ותאילנד – ויורחבו למדינות נוספות.

הסמינרים, בהדרכת אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, כוללים הכשרה מעשית להתמודדות עם תרחישים שונים, עבודה עם קהלים מקומיים והכרת כלים טכנולוגיים להגנה.

לצד זאת, מתבצעת פריסה של קציני ביטחון מקומיים ברחבי העולם, תוך תגבור האבטחה הפיזית במוקדים הרגישים ביותר, תיאום עם רשויות מקומיות ותגבור המענה המבצעי בזמן אמת.

"בעולם מלא מתחים", אמר משה פליישמן, מנהל CWA, "ובמיוחד בעידן של עלייה באיומים כלפי מוסדות יהודיים' המשימה שלנו ברורה: לשמור על השקט של השלוחים והקהילות היהודיות. השקט שלהם, זו השליחות שלנו".

בנוסף, CWA מפעיל מוקד חירום הפועל 24/7 ומעניק לשלוחים מענה מיידי; ביטחוני, רפואי ואזרחי, בכל מדינה בה הם פועלים. המוקד קורא לכל שליח לוודא את קיום הנחיות הבטיחות, לשמור על קשר שוטף עם הקב"ט האזורי, ולפעול מתוך אחריות, במיוחד בימי חודש החגים הבא עלינו לטובה.