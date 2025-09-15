מה חיפש שליח חב"ד באתר הסקי "מספר אחד" בצפון אמריקה?

וויסלר, עיירת נופש בקולומביה הבריטית בקנדה, השוכנת במרחק כשעה וחצי נסיעה מצפון לוונקובר, הפכה מזמן לשם דבר בעולם התיירות. מדובר בעיירת נופש ציורית בלב הרי קוסט, המציעה שילוב עוצר נשימה של פסגות מושלגות, אגמים כחולים ויערות מחט עבותים.

בעונת החורף, המקום מושך מאות אלפי גולשים שמגיעים ליהנות מאחד מאתרי הסקי המובילים בצפון אמריקה. המדרונות הארוכים, כפר הסקי התוסס ומתקני החורף האולימפיים הפכו את וויסלר לאגדה חיה עבור חובבי ספורט חורף מכל העולם. המקום נחשב כאתר הסקי מספר אחד בצפון אמריקה.

גם בזמן הקיץ יש במקום תיירים. בחודשי הקיץ האזור מתמלא בחובבי טבע: מטיילים בשבילי הייקינג תלולים, רוכבי אופני הרים בין שבילי יער פראיים, ומשפחות שמחפשות חופשה רגועה באגמים הצלולים. כך הפכה וויסלר לעיירה שחיה ופועמת לאורך כל ימות השנה – לא עוד אתר עונתי, אלא מרכז תרבות, ספורט ותיירות עולמי.

היופי הפראי של וויסלר, יחד עם ההשקעה התיירותית האדירה, הפכו אותה ל"יהלום שבכתר" של קנדה. היא מארחת פסטיבלים בינלאומיים, אירועי ספורט גדולים, ותיירים מכל העולם – החל מחובבי אקסטרים ועד משפחות המחפשות שקט.

לאחרונה דיווחה תנועת חב"ד על שיגורם של שלוחים קבועים לעיירה, הרב שניאור ורעייתו בינה דרוק. השניים מגיעים לעיר עם ילדיהם הקטנים מוסיה ומענדל ויתנו מענה יהודי ליהודים הנמצאים במקום.

לפי הערכות, לעיירת הנופש מגיעים כחמישה מיליון תיירים בכל שנה. רבים מהם יהודי. כעת יהיה להם אוכל כשר נגיש, מקווה ואפילו מקומות חינוך יהודיים. "אנחנו כבר מתחילים לארגן ארוחות שבת, שיעורי תורה וביקורי בית", אומרים השלוחים.