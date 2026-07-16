רצית רק לתקן ולשפר, ובמקום זה הוא נסגר. פתחת את הפה מתוך דאגה, ובתוך שנייה זה הפך למלחמה - הוא מתגונן, אתה תוקף בחזרה, ובסוף נשארים עם תחושת ריחוק שלא הייתה קודם.

זה קורה עם הילדים, עם בן או בת הזוג, עם כל מי שאנחנו באמת אוהבים. אנחנו יודעים שלשתוק זה לא נכון - הבעיה תחזור על עצמה; אבל כשחושבים על הכעס והמתח שהביקורת תיצור - מעדיפים כבר לשמור בלב.

אז איך מעבירים ביקורת בלי לפגוע? כיצד אומרים את האמת בצורה שתתקבל ותוביל לשינוי אמיתי, במקום למריבה, לריחוק ולאובדן הביטחון?

לפני מותו, אחרי 40 שנה של שתיקה, משה רבנו מוכיח את עם ישראל על אירועי ארבעים השנים במדבר — והעם מקשיב לו. איך הוא הצליח להעביר ביקורת על כל מה שהם עשו, ואף אחד לא התמרד? למה יעקב אבינו חיכה עשרות שנים לפני שאמר מילה אחת לראובן בנו?

"בלי זה אין עתיד": הכוכב החדש בימין במסר מיוחד לחרדים חזקי שטרן ויוני גבאי | 21:26

בשיעור לפרשת דברים מגלה המרצה הרב יואב אקריש את שלושת העקרונות שהפכו את דבריו לביקורת שמצמיחה: לראות תחילה את הטוב והכבוד שבאדם, לבחור את הזמן הנכון, ולוודא שהוא באמת מרגיש שאוהבים אותו ודואגים לו.

שיעור מעשי ומעמיק על הורות, זוגיות, חינוך ויחסים בין בני אדם — ועל הדרך לומר דברים קשים מתוך אהבה.