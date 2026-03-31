משטרת ניו יורק (NYPD) מנהלת מצוד נרחב אחר חשודים המעורבים בסדרת מעשי שוד וגניבה בנסיבות מחמירות, שהתמקדו בשבועות האחרונים בשכונות ברחבי ברוקלין שבניו יורק, כולל בשכונה החרדית בורו פארק.

בחלק מהמקרים החשודים הצליחו למשוך אלפי דולרים מחשבונות בנק של אזרחים תמימים בבורו פארק ובסביבתה.

על פי הדיווח באתר "בורו פארק 24", החוקרים בוחנים כעת דפוס פעולה סדרתי המקשר בין מספר אירועים שהתרחשו לאחרונה.

המקרה המרכזי שמעורר דאגה בשכונה החרדית התרחש ביום שישי לפני מספר שבועות, סמוך לשעה 18:00 בערב: אישה כבת 39 דיווחה למשטרה כי גילתה לא פחות מתשע עסקאות ומשיכות בלתי מורשות שבוצעו מחשבונה האישי.

מחקירת המשטרה עלה כי שני חשודים השתמשו בפרטיה האישיים כדי לבצע משיכות מזומנים בסכום מצטבר של 8,000 דולרים. המשיכות בוצעו מכספומטים הממוקמים בלב שכונת בורו פארק – בנקודות מרכזיות בשדרה ה-16 ובשדרה ה-18.

אירוע נוסף שקדם לו, המצביע על היקף התופעה, התרחש ב-25 בפברואר בסביבות השעה 14:00 בצהריים. במקרה זה, צעירה בת 24 גילתה כי סכום של 3,600 דולרים נמשך מחשבונה ללא אישורה.

מבדיקת המשטרה עלה כי המשיכה הלא חוקית בוצע מסניף בנק 'צ'ייס' הממוקם בשדרת ברייטון ביץ'. החוקרים בוחנים כעת את הקשר בין המקרים, כשהחשד המרכזי הוא שמדובר בכנופיה הפועלת בשיטה מאורגנת להעתקת פרטי כרטיסי אשראי או שימוש במידע אישי גנוב לצורך הנפקת כרטיסים מזויפים.

המשטרה שחררה לפרסום תמונות ממצלמות האבטחה המתעדות את החשודים בעת ביצוע המעשים ופנתה לעזרת הציבור בזיהויים.