אירוע חריג ומבעית התרחש לאחרונה בלב שכונת קראון הייטס בברוקלין, כאשר גבר נעצר על ידי משטרת ניו יורק לאחר שניסה לתקוף עוברי אורח יהודים חסידי חב"ד.

האירוע התרחש בשבת בסמוך לצומת הרחובות איסטרן פארקווי וניו יורק אווניו - אזור מרכזי והומה אדם בשכונה, המהווה שכונת המוקד של חסידות חב"ד העולמית.

על פי הדיווח באתר חב"ד COLive, החשוד החל להתנכל לתושבים מקומיים בעלי חזות יהודית חסידית, תוך שהוא משמיע רצף של נאצות ואמירות אנטישמיות בוטות.

העימות המילולי הסלים במהירות כאשר החשוד שלף מקל והחל להניף אותו לעבר הקורבנות בניסיון להכותם. תושבים שהיו עדים למתרחש הזעיקו באופן מיידי את כוחות הביטחון.

מתנדבי ארגון "השמירה" של קראון הייטס יחד עם שוטרי משטרת ניו יורק הגיבו לקריאה במהירות.

בזכות ההגעה המהירה של הכוחות לזירה, האירוע הסתיים ללא נפגעים בגוף, והחשוד נוטרל ונעצר במקום לפני שהצליח לממש את כוונותיו האלימות.

החשוד נלקח לחקירה בתחנת המשטרה המקומית, ועל פי גורמי האכיפה הוא צפוי לעמוד לדין תחת סעיפים חמורים של פשע שנאה.

המשטרה ואנשי הקהילה המקומית רואים בחומרה רבה את המקרה, במיוחד לאור העובדה שהתקיפה התרחשה לאור יום ביום השבת, תוך מטרה מכוונת לפגוע ביהודים בשל דתם.

בעקבות האירוע, בארגון "השמירה" מבקשים מהציבור לשמור על ערנות מוגברת לסביבה ולדווח באופן מיידי על כל התנהגות חשודה.