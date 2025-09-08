הקרב על ניו יורק: כך השכונה החרדית נערכת לבחירות הגורליות

זוהראן ממדאני, המועמד הדמוקרטי המוביל בסקרים לראשות עיריית ניו יורק, בבחירות שיתקיימו בתחילת חודש נובמבר, מעורר חרדה בקרב יהודי העיר הגדולה. הביטויים האנטי ישראלים והפרו פלסטינים שהשמיע אינם מרפים ממנהיגי הקהילות.

גם טראמפ מנסה להתערב בבחירות, בינתיים ללא הצלחה. ממדאני עצמו מנסה לאחרונה להצטייר מתון יותר, כדי לא להכעיס את המצביעים היהודים. בכל זאת רק הלילה (בין ראשון לשני) אמר שמתכוון להסיר לחלוטין את ההשקעות באגרות חוב ישראליות.

בשכונת קראון הייטס, אחת מהשכונות בלב ברוקלין, שבה אלפי משפחות של חסידי חב"ד, ובה שוכן המרכז העולמי של החסידות, נערכים לבחירות ברצינות. החל מאתמול התאחדו למעלה מ־60 בתי כנסת, מוסדות וארגונים בקראון הייטס - לשבוע שלם של מבצע רישום בוחרים, בהובלת Jewish Future Alliance (JFA). היוזמה היא חלק ממאמץ רחב יותר בקהילות היהודיות בניו יורק להגביר את השתתפות התושבים בבחירות.

העסקן החב"די הרב יעקב ברמן הדגיש את ההתקדמות ואת מספרי הבוחרים. לדבריו, ההצבעה בקרב חסידי חב"ד בשכונה עלתה ב־600% מאז שנת 2013, אך עדיין אלפי זכאים להצביע בבחירות לא נרשמו. "בקרב בני 18–22 צריכים להיות לנו כ־2,000 רשומים", הוא אומר. "בפועל יש פחות מ־900. עלינו להשתפר - למען עצמנו, קהילתנו ועירנו”.

המבצע שעליו הכריזו לאחרונה מתקיים בשיתוף פעולה עם איגוד בתי הכנסת של קראון הייטס, נציגי השכונה, ועד הקהל וגם קואליציה של ארגונים בראשות נשים. התושבים נקראים לעודד חברים ובני משפחה להירשם להצבעה.