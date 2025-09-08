הקרב על ניו יורק: כך השכונה החרדית נערכת לבחירות הגורליות

זוהראן ממדאני, המועמד הדמוקרטי המוביל בסקרים לראשות עיריית ניו יורק, בבחירות שיתקיימו בתחילת חודש נובמבר, מעורר חרדה בקרב יהודי העיר הגדולה. הביטויים האנטי ישראלים והפרו פלסטינים שהשמיע אינם מרפים ממנהיגי הקהילות.
גם טראמפ מנסה להתערב בבחירות, בינתיים ללא הצלחה. ממדאני עצמו מנסה לאחרונה להצטייר מתון יותר, כדי לא להכעיס את המצביעים היהודים. בכל זאת רק הלילה (בין ראשון לשני) אמר שמתכוון להסיר לחלוטין את ההשקעות באגרות חוב ישראליות.
בשכונת קראון הייטס, אחת מהשכונות בלב ברוקלין, שבה אלפי משפחות של חסידי חב"ד, ובה שוכן המרכז העולמי של החסידות, נערכים לבחירות ברצינות. החל מאתמול התאחדו למעלה מ־60 בתי כנסת, מוסדות וארגונים בקראון הייטס - לשבוע שלם של מבצע רישום בוחרים, בהובלת Jewish Future Alliance (JFA). היוזמה היא חלק ממאמץ רחב יותר בקהילות היהודיות בניו יורק להגביר את השתתפות התושבים בבחירות.
העסקן החב"די הרב יעקב ברמן הדגיש את ההתקדמות ואת מספרי הבוחרים. לדבריו, ההצבעה בקרב חסידי חב"ד בשכונה עלתה ב־600% מאז שנת 2013, אך עדיין אלפי זכאים להצביע בבחירות לא נרשמו. "בקרב בני 18–22 צריכים להיות לנו כ־2,000 רשומים", הוא אומר. "בפועל יש פחות מ־900. עלינו להשתפר - למען עצמנו, קהילתנו ועירנו”.
המבצע שעליו הכריזו לאחרונה מתקיים בשיתוף פעולה עם איגוד בתי הכנסת של קראון הייטס, נציגי השכונה, ועד הקהל וגם קואליציה של ארגונים בראשות נשים. התושבים נקראים לעודד חברים ובני משפחה להירשם להצבעה.
שלושה מכתבים מרכזיים הופצו לציבור בימים האחרונים: למעלה מ־60 בתי כנסת וארגונים מקומיים חתמו על מכתב משותף הקורא לתושבים להירשם. כמו כן 25 נשים בולטות - ראשי ארגונים, פעילות ותיקות ומחנכות - פרסמו מכתב הפונה במיוחד לנשים.
בית הדין של קראון הייטס הדגיש את הדחיפות שבעניין. הרבנים יוסף ישעיה ברוין ואברהם אזדבה כתבו: "בשנים האחרונות התברר יותר מאי פעם עד כמה ההצבעה דחופה ובעלת השפעה. ההחלטות של נבחרי הציבור משפיעות על משפחותינו, על בתי הספר שלנו, על ביטחוננו ועל עתיד קהילתנו… נעשה כולנו את חלקנו, כיחידים וכקהילה, כדי לקיים את הוראת הרבי ולחזק את נוכחות קולנו במרחב הציבורי".
הרב לייזר אבצון, מאיגוד בתי הכנסת של קראון הייטס, אמר כי “זהו רגע הקורא לאחדות. תמיד הערכתי את הייחודיות של כל בית כנסת ועצמאותו, אך יש גם זמן להתאחד כקהילה. זו הפכה למאבק על הישרדות — ואין מטרה גדולה יותר להתלכד סביבה”.
שמואל רוזנשטיין, מועצת הקהילה היהודית של קראון הייטס (CHJCC), הוסיף: “זה לא קשור לבחירות ספציפיות - זה נוגע לעתיד ילדינו, לביטחוננו ולקול שלנו כקהילה. אנא ודאו שכל אחד במשפחה רשום. זה לוקח פשוט שתי דקות”.
