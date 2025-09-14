ניסיון גניבה של שני צעירים אפרו-אמריקנים ברחובות שכונת קראון הייטס בברוקלין, השכונה שבה מתגוררות מאות משפחות חב"דיות ובה שוכן מרכז חב"ד העולמי - נגמר במעצר אחד מהם. אחרי השני עדיין מתנהלים חיפושים נרחבים.

מדובר בשני מקרים שארעו באותו יום, בשבוע שעבר. המקרה הראשון אירע ברחוב איסטרן פארקווי בשעת צהרים מוקדמת. שני הצעירים ניגשו לעובר אורח שחלף במקום עם קורקינט חשמלי ואיימו עליו באיומי סכין וגנבו ממנו את הקורקינט.

כחצי שעה לאחר מכן הם תקפו אדם נוסף ברחוב אלבני, לא הרחק משם. גם ממנו גנבו את הקורקינט.

אלא שהמקרה השני לא עבר בשתיקה. לפי הדיווח באתר קראון הייטס אינפו, הקורבן השני החל לרדוף אחריהם ובמקביל התקשר לארגון 'השומרים' בקראון הייטס בעודו עוקב אחריהם. מתנדבי השומרים הגיעו במהירות לאזור, ובמקביל הגיעה גם המשטרה.

ואכן, באזור חניון נטוש, נתפס אחד השודדים, אפרו אמריקני שהחזיק בסכין. מתנדב ערני רדף אחריו דרך חצרות אחוריות, והצעיר נתפס בסופו של דבר.

"התגובה המהירה של מתנדבי השכונה יחד עם עבודת המשטרה המצוינת אפשרה לעצור את החשוד במהירות ולמנוע סכנה נוספת לציבור", נמסר מארגון השומרים.

יצויין כי החשוד השני, המחזיק בקורקינט הגנוב, עדיין נמלט, והמשטרה מבקשת את עזרת הציבור לאתרו.