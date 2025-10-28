רעולי פנים ולבושי שחורים: תמונת החשודים הופצה בשכונה החרדית

שני גנבים, ששדדו עובד דואר באיומי אקדח בשכונת קראון הייטס בברוקלין, בה מתגוררות אלפי משפחות של חסידי חב"ד, מבוקשים על ידי ארגון 'השמירה' המקומי.

השוד הדרמטי התרחש ליד שדרות נוסטראנד ולינקולן בשכונה. מוקדם יותר באותו יום נראו שני החשודים בנקודה אחרת בשכונה - בסמוך לצומת הרחובות ברוקלין וקראון.

לפי הדיווח היום (שלישי) באתר COLlive האירוע נמצא תחת חקירת משטרת הדואר וארגון השמירה. הציבור בשכונה נקרא להעביר כל מידע בנושא לרשויות.

בתמונה שפרסם ה'שמירה', נראים השניים מסתובבים עם בגדים שחורים ורעולי פנים, ועם משקפיים לפניהם.

בקרב תושבי השכונה, הסובלים למרבה הצער מעת לעת מאירועי פשיעה קשים, בין היתר בשל אופי האוכלוסייה באזור - נשמעה ביקורת לאחרונה גוברת על הרשויות, ודרישה שיגבירו את האבטחה ואת השמירה באזור.

בתוך כך, בקרב גורמים בקהילות היהודיות והחרדיות בניו יורק, כולל בקראון הייטס, שורר חשש כבד מפני בחירתו הצפויה של זוהראן ממדאני, המועמד הדמוקרטי והפרו פלסטיני, לראשות העיר ניו יורק בבחירות שיתקיימו בקרוב.

החשש הוא כי בחירתו תגביר את הפשיעה ברחובות העיר, ובין היתר את המתקפות כנגד יהודים בשכונות היהודיות. זאת הן בשל התבטאויותיו החמורות כלפי ישראל והן בשל התחייבויותיו לדלל את המשטרה ואת השיטור בעיר.

לפני למעלה מחודש ביקר בבורו פארק אריק אדמס, ראש העיר הנוכחי והיוצא של ניו יורק, ידיד קרוב של הקהילות החרדיות בניו יורק. הוא ביקר בעיר בתקופה שבה עדיין התמודד לקדנציה נוספת. בינתיים מאז פרץ מהמירוץ והודיע על תמיכה באנדרו קאומו, המושל לשעבר של ניו יורק, שמתמודד מול ממדאני.

רבים בקרב יהודי ניו יורק תומכים בקאומו ומייחלים שיבחר. יחד עם זאת הסיכויים לכך לפי שעה, ולפי הסקרים, אינם גבוהים במיוחד. על פי כל סקר ממדאני הוא המנצח ובפער גדול וניכר מיריבו.

רק אם המועמד השלישי במירוץ, מועמד המפלגה הרפבוליקנית, קורטיס סילווה, שזוכה להכי פחות אחוזי תמיכה, יפרוש מהמירוץ - תפתח הדרך לאפשרות ריאלית של ניצחון קאומו ותבוסת ממדאני. עד שזה יקרה, ולפי הערכות גורמים הבקיאים בפרטים זה לא צפוי לקרות, הסיכויים שממדאני לא ייבחר קלושים.