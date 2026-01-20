ארגון 'השומרים' החרדי של שכונת קראון הייטס בברוקלין, השכונה המרכזית של חסידות חב"ד, לכד ארבעה חשודים שאותרו מבצעים פעילות חריגה בתוך בור ביוב בשכונה.

הכל החל לאחר שתושבים בשכונה דיווחו בשני לילות שונים בשבוע שעבר על כך שראו מספר חשודים עם אתי חפירה נכנסים לתוך בור ביוב בשכונה.

הדבר הדאיג את התושבים העירניים והם מיהרו כאמור לדווח על כך. ב'שומרים' נכנסו לפעולה ואיתרו את הרכב ועמו החשודים. במקביל משטרת ניו יורק עורבה בפרטים.

כאשר הרכב חזר פעם נוספת לשכונה, כבר הבחינו בו מתנדבי 'השומרים' וגם המשטרה מיהרה להגיע למקום. ארבעה חשודים נעצרו.

יצויין כי לא פורט מה חיפשו החשודים בתעלת הביוב, אולם מספר סכנות אפשריות כתוצאה מכך - כמו גניבת תשתיות, פריצה לרשת חזמל או תקשורת ואפילו החבאת חפצים אסורים.

גורמי ביטחון מבהירים כי "תעלות ביוב מהוות לעיתים מסלול סמוי עבור פריצות או גניבות תשתיות - פעולה כזו עלולה להסתיים בתאונה קשה או לגרום נזק לרכוש הציבורי".

למרבה הצער, בקראון הייטס נתקלים תושבים לעיתים יחסית קרובות באירועים פליליים, כמו ניסיונות גניבה וכדומה, או אף אירועי שנאה. לשם כך נמצאים בשכונה ארגוני ההתנדבות ובהם 'השומרים' שנועדו להיאבק בתופעות הללו.