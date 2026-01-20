המשטרה הודיעה לאחר חצות לילה (בין שני לשלישי) שתיים מהמטפלות במעון הירושלמי בו נפטרו אתמול שני תינוקות נעצרו, כאשר החשד כעת במשטרה הוא שהשתיים חשודות בהמתה בקלות דעת. המאבק סביב הנתיחה עדיין נמשך.

עם סיום חקירתן הראשונית של החשודות, הוחלט על המשך מעצרן של 2 מהן. הבוקר הן יובאו בפני בית משפט השלום בירושלים, בבקשת המשטרה להאריך את מעצרן, כאשר החשד הוא כאמור המתה בקלות דעת.

בתוך כך, עיני המשפחות נשואות הבוקר לעבר בג"צ לאחר שארגון זק"א עתר לבג"צ בדרישה להפוך את החלטת בית המשפט השלום שאישר לנתח את שתי הגופות בכדי לקבוע את נסיבות המוות.

השופט שידון בתיק הוא שופט העליון אלכס שטיין. לאחר החלטת בית משפט השלום לאשר את הנתחיה, נמסר מארגון זק"א: "בעקבות ההחלטה, הודיעה המחלקה המשפטית בזק"א כי תגיש ערעור לבית המשפט העליון, במטרה למצות כל אפשרות משפטית לשמירה על כבודם של הפעוטות ולצמצום הפגיעה בהם ככל הניתן".

במהלך הלילה התקיימו הפגנות סוערות בירושלים ובית שמש, והבוקר ההפגנות צפויות להתחדש בניסיון למנוע את הפגיעה בכבוד המת ולעצור את נתיחת הגופות.

השופטת ענת גרינבאום שהוציאה צו עיכוב לביצוע הנתיחה עד לשעה 12:00 הבהירה בדיון: "אני ערה לעמדה ההלכתית של המשפחות, אך בהלכה יש דעות שונות", אמרה השופטת גרינבאום בדיו, ישנה חשיבות גדולה לברר את סיבת המוות מטעמים של בריאות הציבור והחקירה במשטרה".

בזק"א הציעו פשרה, לפיה הפעוטות יעברו בדיקות טוקסולוגיות-פולשניות שיכולות ללמד את סיבת המוות. ‏אך בשל כך שתוצאות הבדיקות יכולות להגיע רק בעוד שבועות או חודשים - השופטת דחתה את הפשרה.

חני כץ, אמא של הפעוט אהרן (ארי) ז"ל, בן החצי שנה, שנפטר אמש, כתבה לו הספד מצמרר בזמן שהיא ממתינה לשחרור הגופה לקבורה.

ההספד המצמרר של חני

"איך ריבונו של עולם סופדים לתינוק? כמה אהב דגדוגים ונשיקות? כמה הוא חייך ומתי רצה לבכות? איך היה שובב ואיזה מוצץ הוא הכי אוהב? כמה הוא שקל, ובאיזה גיל זחל?

"ומה ריבונו של עולם עושות הנשמות המתוקות בגן העדן של התינוקות? האם מציירים מלאכים? אמהות צוחקות?

"יושבים במעגל הצדיקים לבבות שלמים קטנים פועמים ומספרים סיפורים על אחרית הימים?

"והאם ריבונו של עולם הרקיע שם למעלה לא מדי גדול עבור תינוקי קטן שיודע רק לזחול".