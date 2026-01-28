כיכר השבת
אחרי הסאגה הארוכה

כניעה או הסכם לחוק הגיוס? דגל התורה תצביע בעד התקציב | זו ההבהרה שיצאה

הנציגים החרדים שהתחייבו לא להצביע בעד התקציב עד שיעבור חוק הגיוס, נכנעו שוב ויצביעו בעד התקציב בקריאה ראשונה | התקווה היא שראש הממשלה נתניהו לא ינצל זאת שוב לזרות חול והפעם באמת יעביר חוק גיוס (חדשות חרדים)

14תגובות
גפני בכנסת, ארכיון (צילום: Chaim Goldbergl/Flash90)

ביום שני השבוע, הכנסת הייתה אמורה להצביע בעד חוק התציב בקריאה ראשונה, אך בשל איומי הנציגים החרדים, ההצעה ירדה מסדר היום ולפני זמן קצר (רביעי) הודיעו ב, כי הם צפויים לתמוך בקריאה ראשונה של חוק התקציב.

כבר לפני מספר שבועות הודיעו הנציגים החרדים מעל לכל במה, כי הם לא יתמכו בחוק התקציב, עד שלא יוסדר מעמדם של בני הישיבות.

המשמעות היא שהחרדים לא תומכים - היא נפילת הממשלה, שלא יכולה להתקיים בלי העברת התקציב.

ביום שני החוק היה אמור לעלות לקריאה ראשונה, אך ברגע האחרון הוא הוסר מסדר היום וזאת לאחר שהחרדים הבהירו כי לא יתמכו בו.

ראש הממשלה כהרגלו נכנס לעובי הקורה ברגע האחרון, והוא נפגש עם ראשי הסיעות החרדיות, יחד עם שר האוצר סמוטריץ', שמצידו הוציא הודעות לתקשורת, כי הוא מוכן ללכת לבחירות, במידה והחרדים לא יתמכו בתקציב.

לפני זמן קצר (רביעי) דיווח עמית סגל, כי לאחר שהוצגה השאלה בפני גדולי הדור - הגאון רבי משה הלל הירש והגאון רבי דב לנדו, הם יתמכו בקריאה ראשונה של התקציב. כאשר לאחר העברת התקציב בקריאה ראשונה, התקווה היא שיצליחו להסדיר את הנושאים המשפטיים בחוק עם יועמ"שית הכנסת והוועדה.

מבית הגר"ד לנדו נמסר: "לשאלת רבים ובניגוד לפרסומים, בדקות הקרובות תתקיים פגישה אצל יו"ר ועדת חו"ב ח"כ ביסמוט בנושא ורק לאחריה תתקבל הכרעת מרן הגר"ד לנדו בשאלת ההצבעה על התקציב בקריאה ראשונה

ח"כ משה גפני שובר שתיקה | צפו בריאיון המלא (צילום: שמואל אריה | הפקה: אשר רוט )

כזכור, רק לפני שבועיים אמר בריאיון ל'כיכר השבת', כי אין סיכוי ש'דגל' תתמוך בחוק התקציב עד שלא יוסדר מעמדם של בני הישיבות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (13%)

לא (87%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

11
ביבי שוב צוחק עליהם
טרי
זה כבר יותר מעורר רחמים מאשר מצחיק
סיניסיני
10
מדהים איך נופלים בפח שוב ושוב, או שבעצם שה שווה להם כדי להישאר עוד קצת בכיסא
שס
9
חוק הגיוס גרוע
גאה להיות משתמט
חוק שמד וחוק שחור. מתפשרים, מתרפסים, נסחטים, מוכרים את כל העקרונות...
אברך בן תורה מבני ברק
לצערי אין לך דעת תורה ביכלל
יוסף חיים נעים
8
כבר לא מאמינים לנציגים שלנו
אבי
7
לא כניעה ולא כלום יש הסכמים
יוסף חיים נעים
6
"הכניעה היא בדיוק מה שהמערכת המשפטית שואפת אליו – הפלת הממשלה. הם תמיד יטמנו מוקשים כדי לגרום לחרדים להפיל את הממשלה, אבל ברגע שנפסיק לאיים בפירוקה, הבעיה תיפתר (לידיעת בבצי'ק וגודקנופף)
שמואל
5
לכן עזבתי לא מאמין בהם
ח"כ לשעבר
4
תזכרו את מי שאני אומר טוב טוב עם הסייעות יצביעו בתקציב בדלוד קריאות של ביבי נתניהו ומפלגתו הרשעים שעשה צחוק עליהם כול השנים שהוא בשילטון הם יאבדו מלא מנדטים מהרגיל זה יהיה מבחן רציני בשבילם
יהודי אמיתי
3
הכתבה הזאת היא בכלל לא חדשות, יש מישהו שחשב אחרת?
מיני
2
חסרי כבוד עצמי מינימלי
עקי
1
הם בונים על הטימטום שלנו (וקצת בצדק)
שכי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר