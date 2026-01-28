ביום שני השבוע, הכנסת הייתה אמורה להצביע בעד חוק התציב בקריאה ראשונה, אך בשל איומי הנציגים החרדים, ההצעה ירדה מסדר היום ולפני זמן קצר (רביעי) הודיעו בדגל התורה, כי הם צפויים לתמוך בקריאה ראשונה של חוק התקציב.

כבר לפני מספר שבועות הודיעו הנציגים החרדים מעל לכל במה, כי הם לא יתמכו בחוק התקציב, עד שלא יוסדר מעמדם של בני הישיבות.

המשמעות היא שהחרדים לא תומכים - היא נפילת הממשלה, שלא יכולה להתקיים בלי העברת התקציב.

ביום שני החוק היה אמור לעלות לקריאה ראשונה, אך ברגע האחרון הוא הוסר מסדר היום וזאת לאחר שהחרדים הבהירו כי לא יתמכו בו.

ראש הממשלה כהרגלו נכנס לעובי הקורה ברגע האחרון, והוא נפגש עם ראשי הסיעות החרדיות, יחד עם שר האוצר סמוטריץ', שמצידו הוציא הודעות לתקשורת, כי הוא מוכן ללכת לבחירות, במידה והחרדים לא יתמכו בתקציב.

לפני זמן קצר (רביעי) דיווח עמית סגל, כי לאחר שהוצגה השאלה בפני גדולי הדור - הגאון רבי משה הלל הירש והגאון רבי דב לנדו, הם יתמכו בקריאה ראשונה של התקציב. כאשר לאחר העברת התקציב בקריאה ראשונה, התקווה היא שיצליחו להסדיר את הנושאים המשפטיים בחוק עם יועמ"שית הכנסת והוועדה.

מבית הגר"ד לנדו נמסר: "לשאלת רבים ובניגוד לפרסומים, בדקות הקרובות תתקיים פגישה אצל יו"ר ועדת חו"ב ח"כ ביסמוט בנושא חוק הגיוס ורק לאחריה תתקבל הכרעת מרן הגר"ד לנדו בשאלת ההצבעה על התקציב בקריאה ראשונה