יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיע היום (ראשון) לביקור מיוחד בכלא 10, שם חיזק את רוחם של תלמידי ישיבות הכלואים במקום.

בסיום הביקור פרסם דרעי מסר חריף נגד היועצת המשפטית לממשלה המודחת, והזכיר את דמעותיו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל על הפגיעה בלומדי התורה.

"בהדרכת מועצת חכמי התורה, עשינו הכל כדי להסדיר את מעמדם של לומדי התורה", אמר דרעי ביציאתו מהביקור. "היועמש"ית האנרכיסטית המודחת, עשתה הכל כדי לטרפד את החוק. זה השליך גם על היועצים המשפטיים בכנסת, כל סיכום שסיכמנו איתם הופר בגלל הלחץ התקשורתי והלחץ של היועמש"ית האנרכיסטית".

"כמה מרן בכה על הפגיעה בלומדי התורה"

דרעי שיתף מהיכרותו עם מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל. "כואב הלב שהגענו למצב כזה שבארץ ישראל לוקחים בן תורה, ומשליכים אותו מאחורי סורג ובריח, זה מקומם, כמה מרן רבונו עובדיה יוסף בכה על הפגיעה בלומדי התורה", הוסיף דרעי: "כשרה"מ נתניהו בא לנחם אותו על פטירת בנו הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל, הוא אמר לו בדמעות: 'לא על הצער שלי אני בוכה, אלא על הצער של בני התורה'".

הביקור בכלא 10 התקיים על רקע גל המעצרים המתמשך של תלמידי ישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס בהתאם להוראת גדולי ישראל. אל יו"ר ש"ס התלוו ח"כ מיכאל מלכיאלי וח"כ חיים ביטון, לצד מפקד הכלא סגן אלוף שי בן ברוך, רב בית הכלא והצוות המקצועי.

במהלך הביקור נפגש דרעי עם כעשרה תלמידי ישיבות העצורים. הוא האזין לכאבם ושמע מהם על תנאי הכליאה. יו"ר ש"ס חילק להם ספרי 'אמונה ובטחון' עם הקדשה מיוחדת מהאדמו"ר רבי דוד אבוחצירא והבטיח לשלוח להם ספרי לימוד החסרים.