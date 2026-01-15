שטארק בשיחה עם אייכלר לפני שבוע. האם ידעו כבר? ( צילום: אנשיל בעק )

המהלך הפוליטי שנחשף הבוקר (חמישי), שבו חוזר חבר הכנסת ישראל אייכלר לממשלה ומקבל את תפקיד סגן שר השיכון - סגר ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול, שעות לפני ההד הפומבי לדברים.

איש המפתח במהלכים היה יו"ר הוועדה הפוליטית של בעלזא אליקים שטארק, מהאנשים החזקים בחסידות. הדיל נסגר בינו ובין ראש הממשלה נתניהו בשיחה טלפונית שקיימו ביניהם אתמול. למרות הסגירה החשאית הוחלט להמתין עם הפרסום עד היום, עת ימריא שטארק לקנדה, להצטרף למסע הקודש של הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בקרב חסידי בעלזא במונטריאול. כל מי שניסה להריח אתמול אם נרקם מהלך כלשהו שכזה, קיבל הכחשה גורפת מלשכתו של אייכלר. ברגע שהתקבל האישור מצד שטארק - הידיעה פורסמה.

( צילום: שטארק לצד מורו ורבו, האדמו"ר מבעלזא )

כזכור, לפי הדיל שנרקם אייכלר חוזר לקואליציה וממונה לסגן שר התקשורת. המשמעות המיידית של המהלך, היא חזרתו של חבר הכנסת יצחק פינדרוס מדגל התורה לשורות הכנסת ובכך יש עוד אצבע להעברת חוק הגיוס, והזעם הליטאי נגד בעלזא שלא עמדה בסיכומים - יישכח.

המהלך של נתניהו לצרף את אייכלר מפרק הלכה למעשה את ציר ההתנגדות לחוק - שכן על פניו גם ח"כ מאיר פרוש, לו יש ציר משותף עם בעלזא לא יתנגד לחוק ובכך נשאר גולדקנופף לבד בצריח. אם כי ייתכן שנציג ויז'ניץ גם יצטרף אליו, אך ברור מעל לכל ספק, כי המהלך של נתניהו עם בעלזא ערער את ההתנגדות הקשה שהייתה לחוק בתוך אגודת ישראל.

גורם פוליטי בכיר מספר היום ל'כיכר השבת': "המהלך מול אייכלר זה לא מהיום או אתמול, הוא מהלך מתוכנן היטב, מה שמעניין יותר הוא דווקא הממונטום, מדוע אייכלר בחר לצאת לאור דווקא היום?"

לדברי אותו בכיר: "ההערכות הן שהפסק בדין תורה בין אייכלר לדגל התורה בנוגע לדרישה של דגל מאייכלר להתפטר לטובת פינדרוס - היה צפוי להתפרסם היום ועל פי ההערכות הפסק היה לכאורה נגד בעלזא וזו כנראה הסיבה שהמהלך התפרסם היום".