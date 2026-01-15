כיכר השבת
שבירת החרם החסידי

המתינו שהאיש החזק בחסידות ימריא - ואז הדיל החשאי פורסם | מאחורי הקלעים

הדיל להחזרת אייכלר לממשלה נרקם בשיחה טלפונית שקיים אתמול ראש הממשלה נתניהו עם אליקים שטארק, יו"ר הוועדה הפוליטית של בעלזא | ההודעה פורסמה רק לאחר ששטארק המריא לקנדה - למסע קודש עם בנו של האדמו"ר | פרטים נוספים מאחורי הקלעים (פוליטי חרדים)

7תגובות
שטארק בשיחה עם אייכלר לפני שבוע. האם ידעו כבר? (צילום: אנשיל בעק)

המהלך הפוליטי שנחשף הבוקר (חמישי), שבו חוזר חבר הכנסת ישראל אייכלר לממשלה ומקבל את תפקיד סגן שר השיכון - סגר ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול, שעות לפני ההד הפומבי לדברים.

איש המפתח במהלכים היה יו"ר הוועדה הפוליטית של בעלזא אליקים שטארק, מהאנשים החזקים בחסידות. הדיל נסגר בינו ובין ראש הממשלה נתניהו בשיחה טלפונית שקיימו ביניהם אתמול.

למרות הסגירה החשאית הוחלט להמתין עם הפרסום עד היום, עת ימריא שטארק לקנדה, להצטרף למסע הקודש של הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בקרב חסידי בעלזא במונטריאול.

כל מי שניסה להריח אתמול אם נרקם מהלך כלשהו שכזה, קיבל הכחשה גורפת מלשכתו של אייכלר. ברגע שהתקבל האישור מצד שטארק - הידיעה פורסמה.

(צילום: שטארק לצד מורו ורבו, האדמו"ר מבעלזא)

כזכור, לפי הדיל שנרקם אייכלר חוזר לקואליציה וממונה לסגן שר התקשורת. המשמעות המיידית של המהלך, היא חזרתו של חבר הכנסת יצחק פינדרוס מדגל התורה לשורות הכנסת ובכך יש עוד אצבע להעברת חוק הגיוס, והזעם הליטאי נגד בעלזא שלא עמדה בסיכומים - יישכח.

המהלך של נתניהו לצרף את אייכלר מפרק הלכה למעשה את ציר ההתנגדות לחוק - שכן על פניו גם ח"כ מאיר פרוש, לו יש ציר משותף עם בעלזא לא יתנגד לחוק ובכך נשאר גולדקנופף לבד בצריח. אם כי ייתכן שנציג ויז'ניץ גם יצטרף אליו, אך ברור מעל לכל ספק, כי המהלך של נתניהו עם בעלזא ערער את ההתנגדות הקשה שהייתה לחוק בתוך אגודת ישראל.

גורם פוליטי בכיר מספר היום ל'כיכר השבת': "המהלך מול אייכלר זה לא מהיום או אתמול, הוא מהלך מתוכנן היטב, מה שמעניין יותר הוא דווקא הממונטום, מדוע אייכלר בחר לצאת לאור דווקא היום?"

לדברי אותו בכיר: "ההערכות הן שהפסק בדין תורה בין אייכלר לדגל התורה בנוגע לדרישה של דגל מאייכלר להתפטר לטובת פינדרוס - היה צפוי להתפרסם היום ועל פי ההערכות הפסק היה לכאורה נגד בעלזא וזו כנראה הסיבה שהמהלך התפרסם היום".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (65%)

לא (35%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
מזעזע בעיני ההתנהגות של חסידות בעלז, רמת ניתוק פסיכית מהמצב של הציבור החרדי, אבדה להם הבושה ש"ס ודגל אגודה פרשו מהממשלה והוא לוקח תפקיד? פיגור של ממש לא צריכים להיות איש חזק פוליטית בשביל לקבל תפקיד ביבי גם היה מביא לו להיות שר הפנים העיקר שיכנס, הזוי לגמרי ראש הונגרי
צביקי
יושב יהודי בבית לא אכפת לא שחסידות מסוימת לא מיוצגת כנדרש לא אכפת לא שלקהילה מסוימת לא יהיה אדם בחלונות הגבוהים עד היום זה לא הזיז לך כהם עושים הכל על מנת לעזור לאנשים ביום יום ואף אחד לא יעזור להם כשאין להם מישהו למעלה לסייע בדברים יום יומים אתה כביכול מזדעזע
חעכ
5
פגיעה בכל בחורי הישיבות חוק שמד עם סנקציות חמורות כנגד עולם התורה הם הולכים לתת תקדים נגד היהדות החרדית בארץ הקודש
אבי
4
הצעירים אולי לא זוכרים, אבל ההיסטוריה כן. ביום שבו ח״כ אלכס גולדפרב הציל לרבין את הרוב להעברת אוסלו, היו מחיאות כפיים והסברים למה זה “הכרחי”. היום כמעט אין ויכוח: זה נצרב כטעות פוליטית ומוסרית, וסמל לעסקה אישית במסווה של אידיאולוגיה. גם עכשיו יש מי שמסביר, מצדיק ומלמד זכות. זה תמיד כך בזמן אמת. אבל
אבי
3
כל המגיבים למיניהם לטב ולמוטב עליהם לזכור: כי אין באפשרותם להשיג שום דעה כלל וכלל על קודש הקדשים כבוד קדושת אדונינו מורינו ורבינו מבעלזא שליט"א עמו"ש המנהיג את קהל עדתו הנאמנה המונה מעל 12,000 משפחות מעל לשישים שנה ותמיד הוכח לאחמ"כ שצדק בכל מה שעשה!!!!!!!!!!!!!!!
אמיתי
2
תבררו מה דיוק בעלז מקבלים בתמורה. כנראה שטחים ונדלן כמו שקבלו מרבין.
התליין
1
המצב הנוכחי בלי חוק הוא הגרוע ביותר. האדמו"ר מבעלזא הוא אשף במהלכים פוליטיים.
שמואל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר