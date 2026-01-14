כיכר השבת
"קיבלתי נבואה"

המגיד החסידי ברגע חשוף מדבר על המאבק האישי שלו: "אתה רק פומית!"

בשיעור עמוק, אישי ומרגש לפרשת וארא, מגלה המגיד והדרשן החסידי הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון את המאבק האישי שלו עם תחושות ה"פומית" – החיים מהשפה ולחוץ | הוא חוזר לאותה "נבואה" שאמר לו הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ (יהדות)

(צילום: ללא קרדיט)

לפני כ-25 שנה, המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון קיבל "נבואה" מצמררת מהרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) זצ"ל. "אתה תצליח בגדול", אמר לו הרב, "אבל הסכנה היא שיום אחד תתעורר בבוקר, תביט במראה ותגלה שנשארת רק 'פומית' – כלי ריק שיודע להשמיע קולות יפים, אבל אין בו שום חיות פנימית".

בשיעור עמוק, אישי ומרגש לפרשת וארא, מגלה הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון את המאבק האישי שלו עם תחושות ה"פומית" – החיים מהשפה ולחוץ.

הוא מגלה מדוע הצלחה חיצונית, מחמאות ואישורים לא ממלאים את החלל הפנימי, ואיך החיפוש אחר מושלמות הופך לעבודת פרך.

דרך פירוש מהפכני של ה"נועם אלימלך" על בקשת פרעה "תנו לכם מופת", נלמד איך משנים את התדר בחיים: מחיפוש אישור חיצוני והרשמת הסביבה, לחיבור פנימי אמיתי והיותנו "צינור" לשפע אלוקי.

נלמד איך מפסיקים לחיות מהאגו ותחושת ההצלחה ועוברים לתודעת שליחות ותחושת זכות להיות צינור; איך חווים הצלחה אמיתית, שאינה קשורה למציאות ומחירות כפיים, ואיך לשמור על רעננות, התרגשות ואמת גם אחרי עשרות שנים של עשייה.

