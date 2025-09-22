כיכר השבת
לא רק בחגים ובימים טובים: תכניסו את אווירת החג בבתי ההורים כל השנה

בשעות נשגבות אלו, כשהסבא והסבתא קורנים מאושר, קחו לעצמכם פסק זמן, וקבלו עליכם קבלה טובה כיצד לשמור על הקשר החם כל השנה, מעבר לתקופת החגים - כי זה רק יטיב עמכם, וברבות השנים גם תצטרכו את זה (דעה)

אווירת ערב חג בירושלים (צילום: שוקי לרר)

אוויר חג עשיר ממלא את הרחובות. ילדים ממהרים עם שקיות צבעוניות, נשים אוחזות בעוגות ריחניות וחלות ביתיות, וקולות השמחה מבתים קרובים ורחוקים הופכים את היום הגדול למלא התרגשות.

בבית ההורים, הסבתא עומדת ומבשלת בנחת, אדי התבשילים ממלאים את הבית בניחוחות של געגוע. הסבא יושב בראש השולחן, פניו קורנים מאושר כשנכדיו מתקרבים אליו, מביאים איתם ברכות ומתיקות של ימי החג. הוא מחלק להם ממיני המתיקה האהובים ומקבל את פניהם באהבה גדולה.

התמונה הזו, של בית מלא בשמחה, חיוכים וחיבוקים, היא המהות של ראש השנה. אך הלב של כל הורה וסבא ממתין לא רק בימי החג. הוא ממתין גם בחשוון הקר, בטבת המושלג, באייר הפורח ובתמוז הלוהט. הציפייה לקשר, לביקור ולשיחת טלפון אינה מוגבלת למועדים מיוחדים.

אל תתנו לשגרה לגרום לכם לשכוח את מי שכל עולמם מתמקד בכם. אפילו אם אתם מתגוררים בהרי הפרזות, הרחק מהבית, זכרו להרים טלפון מדי יום. הקדישו זמן לבקר אותם לפחות פעם בשבוע או שבועיים. תכניסו אווירת חג לביתם גם באמצע השנה.

הקשר הזה הוא לא רק מתנה עבורם, הוא השקעה בעתיד שלכם. בבוא היום, תרצו שילדיכם יעשו בדיוק אותו דבר למענכם. לא תרצו להרגיש זרוקים בבדידות במושב זקנים מרוחק. זכרו זאת, והוקירו את מי שבלעדיהם לא הייתם נמצאים היכן שאתם היום.

שתהא לכולנו כתיבה וחתימה טובה, מלאה באהבת אמת, בקרבה ובכבוד הורים.

