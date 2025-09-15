התאונה הקטלנית ליד השכונה החרדית: הנהג נידון ל-12 שנות מאסר

תושב רובע הברונקס בניו יורק, גבר בן 28, נידון לעונש חמור במיוחד של בין ארבע ל-12 שנות מאסר - בעקבות תאונת דרכים קטלנית בשכונת סאנסט פראק בברוקלין לפני כ-4 שנים.

התאונה התרחשה בחודש אוקטובר 2021. הנאשם נהג במהירות מסוכנת בשעת בוקר מוקדמת בשדרה השלישית (3rd Avenue) הסמוכה לשכונה החרדית בורו פארק.

שוטרי משטרת ניו יורק ניסו לעצור אותו והפעילו אורות וסירנות במטרה לגרום לו לעצור. הנהג לא עצר ואף האיץ את קצב הנסיעה במנוסתו מפני השוטרים, תוך שחולף על פני מספר רמזורים אדומים.

בשלב מסוים הגיע המרדך המשטרתי אף למהירות של 128 קמ"ש. על פי הדיווח באתר VINnews, בצומת רחוב 60 עבר הנהג ברמזור אדום והתנגש ברכב חולף - בתוכו ישב נהג כבן 42 שנסע כחוק.

הנהג פונה לבית החולים במצב קשה במיוחד ושל נקבע מותו. בינתיים ניסה הנהג לברוח רגלית, אבל הוא נעצר בתוך זמן קצר. השוטרים מצאו אותו מסתר מתחנת למכונית חונה. בהמשך התברר כי רישיונו לא היה בתוקף בזמן התאונה.

כאמור התובע המחוזי של ברוקלין הודיע בסוף השבוע על גזר דינו. במסגרת ההחלטה יהיה חייב הנאשם לרצות את תקופת המינימום – 4 שנות מאסר מלאות. רק בסוף התקופה הזאת הוא זכאי להופיע בפני ועדת השחרורים.

מדובר בוועדה שמתכנסת ובוחנת את התנהגותו בכלא, חומרת העבירה, עמדת הקורבנות או המשפחה והמלצות שונות. אם הוועדה מאשרת ישתחרר תחת תנאי פיקוח, ום לא מאשרת יקבעו לו מועד בחינה נוסף (בדרך כלל כל שנתיים), עד שיגיע ל־12 שנות המקסימום.

התובע המחוזי אמר כי בכך שסירב לעצור בכביש, לאחר שנקרא לעשות זאת בידי המשטרה, ובכך שנהג במהירות מופרזת ברמזורים אדומים - גרם הנאשם לתאונה קטלנית שקטלה את חייו של אדם חף מפשע.