הבהלה בכולל והירי שהקפיץ את הלומדים: 15 עצורים בפשיטת ענק

( צילום: דוברות המשטרה )

15 איש, החשודים במעורבות באירועי הירי בחדרה, נעצרו על ידי כוחות גדולים של משטרת ישראל - במהלך פעילות יזומה נרחבת בעיר. כך הודיעה היום (ראשון) המשטרה.

זה קורה ברקע רצף של אירועי ירי בעיר, בין היתר אירוע ירי עברייני אחד ליד בית חב"ד בעיר - שגרם לירי של כדור לעבר הבניין, בזמן שבמקום פעל 'כולל ערב'. "במסגרת פעילות יזומה של שוטרי מרחב מנשה מתחנת חדרה בשיתוף פעולה עם לוחמי יחידת רומ"ח ולוחמי מג"ב בעקבות מספר אירועים פליליים שארעו בעיר חדרה בתקופה האחרונה, דבר המטריד מאוד את תושבי האזור", נמסר מהמשטרה. "וכן נגד תפיסת האמל"ח המוחזק באופן בלתי חוקי למטרות פליליות - תופעה פסולה שמסכנת חיי אדם. נפרסו הכוחות ברחבי העיר וביצעו אכיפה ממוקדת הן בבדיקות כלי רכב בתנועה והן בהיבט הפלילי. במסגרת הפעילות נעצרו 15 חשודים שחלקם חשודים במעורבות באירועי הירי בעיר.

החלון שנפגע בחדרה

( צילום: דוברות המשטרה )

כאמור, אחד מאירועי הירי בעיר התרחש לפני כשבוע, ביום ראשון שעבר. זה קרה סמוך לפינת הרחובות הרצל והנשיא. ירי עבריינים הוביל לפגיעת אחד הקליעית בבית חב"ד - בזמן שבמקום התקיים "כולל ערב". אין נפגעים אולם אחד החלונות הגדולים נותץ בעקבות הירי.

הרב יוחנן בוטמן, שליח חב"ד בחדרה, סיפר לאתר חב"ד COL: "היו בבית חב"ד מספר חברותות שישבו ולמדו, במסגרת 'כולל ערב' בבית חב"ד. לפתע נשמעו יריות, ובהמשך אחד הקליעים אף חדר לבית חב"ד ושבר זכוכית גדולה ומחוסמת.

לדברי השליח, "מדובר בעבריינים שהיו בשני רכבים, בפינת הרחובות הסמוכה הרצל פינת הנשיא, הצומת בקו אלכסוני ישיר לבית חב"ד. כנראה פתחו באש זה על זה ואחד הקליעים פגע בבית חב"ד".

הרב בוטמן ציין כי מי שישב בסמוך לחלון שנפגע היה מנכ"ל מוסדות חב"ד בעיר הרב יוסף ווקסלשטיין. לידו ישבו מספר חברותות של אברכים ולמדו. "ברוך השם קרה נס ואין נפגעים, למעט הנזק", מסכם הרב בוטמן. "התורה מגנא ומצלא, ממשיכים ללמוד ולפעול ולהפיץ אור".

מנכ"ל מסודות חב"ד בחדרה הרב יוסי ווקסלשטיין, חזר למקום לברך "ברוך שעשה לי נס במקום הזה". המשטרה פתחה בחקירה והבטיחה לשים את ידה על פורעי החוק, אך ככל הידוע כעת, בינתיים ללא תוצאות והם טרם נתפסו.