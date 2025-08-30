כיכר השבת
אבן הושלכה לעברו

תוצאות ההסתה | זעזוע באשקלון: אברך חסידי הותקף בדרכו לביתו

אירוע מזעזע התרחש בסוף השבוע האחרון באשקלון, כאשר אברך חסידי הותקף באכזריות ובאופן בלתי צפוי על ידי רוכב אופניים חשמליים. התוקף, שפניו לא צולמו במפורש, השליך לעברו של האברך אבן שפגעה בראשו וגרמה לפציעה. האברך, שנותר שרוע על הרצפה, קיבל סיוע מעוברי אורח שהיו במקום | האברך פונה לבית החולים להמשך טיפול, והמשטרה פתחה בחקירה כדי לאתר את התוקף (חרדים)

אשקלון (צילום: יונתן סינדל/פלאש90)

אירוע קשה התרחש בסוף השבוע האחרון באשקלון: אברך חסיד גור מאשדוד הותקף באכזריות בעת שצעד לתומו ברחוב, בדרכו הביתה. המקרה מעלה שוב לדיון את גל ההסתה הגואה נגד המגזר החרדי.

האברך, שהינו תלמיד חכם מוכר, סיים את עבודתו בשעות הלילה המאוחרות ועשה את דרכו לתחנת האוטובוס כדי לשוב לביתו באשדוד.

לפתע, וללא כל התגרות מוקדמת, הותקף על ידי גבר שרכב על אופניים חשמליים. התוקף השליך לעברו אבן שפגעה בראשו וגרמה לו לפציעה חמורה. לאחר שזעק לעזרה, עוברי אורח שהיו במקום עצרו מיד, הזמינו כוחות מד"א ומשטרה, וסייעו לו עד להגעתם.

האברך פונה לבית החולים "אסותא" באשדוד, שם קיבל טיפול רפואי ראשוני. במקביל, שוטרי תחנת אשקלון חברו לחוקרי תחנת אשדוד כדי לגבות ממנו עדות.

תושב אשדוד, שהכיר את פרטי המקרה, אמר בכאב: "לא ייתכן שיהודי חסר ישע מותקף במדינת היהודים, כאילו אנחנו נמצאים בשכונה נידחת בברלין". הוא קרא למשטרה לתפוס את התוקף ולהעמידו לדין, "על מנת יראו וייראו".

תושב אשקלון מיהר לגנות את האירוע ואמר: "מדובר במקרה חמור שהמשטרה חייבת לטפל בו בחומרה יתרה. העיר אשקלון ידועה בקבלת האחר, וחיים בה כל הקהילות. לא ייתכן שמקרה כזה יעבור לסדר היום".

נכון לעכשיו, החשוד במעשה טרם נתפס.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר