תוצאות ההסתה | זעזוע באשקלון: אברך חסידי הותקף בדרכו לביתו

אירוע קשה התרחש בסוף השבוע האחרון באשקלון: אברך חסיד גור מאשדוד הותקף באכזריות בעת שצעד לתומו ברחוב, בדרכו הביתה. המקרה מעלה שוב לדיון את גל ההסתה הגואה נגד המגזר החרדי.

האברך, שהינו תלמיד חכם מוכר, סיים את עבודתו בשעות הלילה המאוחרות ועשה את דרכו לתחנת האוטובוס כדי לשוב לביתו באשדוד.

לפתע, וללא כל התגרות מוקדמת, הותקף על ידי גבר שרכב על אופניים חשמליים. התוקף השליך לעברו אבן שפגעה בראשו וגרמה לו לפציעה חמורה. לאחר שזעק לעזרה, עוברי אורח שהיו במקום עצרו מיד, הזמינו כוחות מד"א ומשטרה, וסייעו לו עד להגעתם.

האברך פונה לבית החולים "אסותא" באשדוד, שם קיבל טיפול רפואי ראשוני. במקביל, שוטרי תחנת אשקלון חברו לחוקרי תחנת אשדוד כדי לגבות ממנו עדות.

תושב אשדוד, שהכיר את פרטי המקרה, אמר בכאב: "לא ייתכן שיהודי חסר ישע מותקף במדינת היהודים, כאילו אנחנו נמצאים בשכונה נידחת בברלין". הוא קרא למשטרה לתפוס את התוקף ולהעמידו לדין, "על מנת יראו וייראו".

תושב אשקלון מיהר לגנות את האירוע ואמר: "מדובר במקרה חמור שהמשטרה חייבת לטפל בו בחומרה יתרה. העיר אשקלון ידועה בקבלת האחר, וחיים בה כל הקהילות. לא ייתכן שמקרה כזה יעבור לסדר היום".

נכון לעכשיו, החשוד במעשה טרם נתפס.