כיכר השבת
מתייחדים ומוקירים

שידור חי - ערב לזכרם של חללי צה״ל: העצרת המרכזית לציבור החרדי

ירושלים, בנייני האומה | תחת הכותרת "ונפשו קשורה בנפשו", נערך הערב בירושלים טקס הזיכרון המרכזי לבני הציבור החרדי שנפלו במהלך קרבות "חרבות ברזל" ובמערכות ישראל. מדובר באירוע יוצא דופן בהיקפו ובאופיו, המבקש לתת ביטוי לאבל המגזרי הייחודי.

הטקס נערך בהשתתפות רבנים ראשיים, אישי ציבור, לוחמי המסלולים החרדיים בצה"ל, משפחות שכולות והציבור הרחב.

האירוע מתקיים בשיתוף עיריית ירושלים, האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון, מנהלת החרדים באכ״א וזרוע היבשה.

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו, לזכור, לכבד ולהתייחד יחד עם גיבורינו.

כמדי שנה, גולת הכותרת הרוחנית של המעמד תהיה מיזם "סיום הש"ס ההמוני". מדובר ביעד רוחני נעלה שהפך לסימן ההיכר של הערב: סיום הש"ס כולו בתוך זמן קצר ע"י אלפי המשתתפים. עם כניסתם לאולם, יוכלו המשתתפים לסרוק קוד ייעודי שיקצה לכל אחד פרק משניות או דף גמרא ללימוד אישי.

שיאו של הערב יהיה ב"סיום הש"ס" המרגש שייערך על הבמה לעילוי נשמתם הטהורה של הנופלים, מתוך אמונה ודבקות כי אין דרך ראויה ומכובדת יותר להנציח את זכר הקדושים.

בשל ימי ספירת העומר, המעמד ילווה בתכנית אמנותית ווקאלית בלבד, השומרת על גדרי ההלכה ועל אווירת ההתעלות. ענקי הרגש נפתלי קמפה וניסים סאאל, יחד עם מקהלה ווקאלית מקצועית, יגישו ניגוני נשמה ושירי כיסופים שיעוררו את הלבבות ויחברו את הקהל לתחושת שותפות הגורל והכאב היהודי השורשי.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

