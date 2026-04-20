מהתופת לירושלים: האם ששיכלה שני בנים במלחמת השחרור

מאיר שבח(ארוין), מנחם אליעזר(אלכסנדר), האב ישעיהו, האם שרה צביה, שמעון מנשה צבי וחיים שלמה ( צילום: באדיבות משפחת ברקוביץ' )

ישנם סיפורים שבהם נדמה כי הגורל היהודי מסרב להרפות, גם כשהתקווה כבר נראית באופק. סיפורם של האחים לבית ברקוביץ' הוא טרגדיה מצמררת שמתחילה בלהבות של אירופה ומסתיימת בדמעות על אדמת המדינה שבדרך.

זהו סיפור על אם אחת, וילמה, שניצחה את היטלר כשעלתה לארץ, אך שילמה את המחיר היקר מכל על מזבח העצמאות. שני בניה, מנחם-אליעזר ומאיר-שבח, שרדו את תופת אירופה רק כדי ליפול על הגנת ירושלים הנצורה.

קיר זיכרון לחללי צה"ל בפארק עד הלום ללוחמים שנפלו במקום במערכה בתש"ח ( צילום: Ilan Guy Pikiwiki Israel, CC BY 2.5 )

המסע החל ברחוב יונה 11 בירושלים. לשם הגיע מאיר-שבח (ארוין), ניצול צבא הונגריה, שחיפש את אחיו הבכור מנחם-אליעזר. האח, מדען מבריק שהיה עמוד התווך של המשפחה, לא היסס להתגייס להגנת העיר הנצורה. במחווה של אצילות נפש שחתמה את גורלו, שלח מנחם-אליעזר את חברו הנשוי לביתו בערב שבת, והתייצב במקומו בעמדה בסנהדריה. פגז בודד קטע את חייו, והוא נטמן בהר הרצל. כך הפך הבן הבכור, שהיה תקוות המשפחה לעתיד, לקורבן ראשון של משפחת ברקוביץ' על מזבח העצמאות.

המצבה בהר הרצל ( צילום: באדיבות משפחת ברקוביץ' )

השכול לא עצר שם

אך השכול לא עצר שם. שנה וחצי לאחר מכן, נפל גם האח מאיר-שבח בעת מילוי תפקידו כקצין מוערך. בתיאום מצמרר של ההיסטוריה היהודית, הובאו שני האחים למנוחות זה לצד זה באדמת ירושלים – שני ניצולי תופת ששרדו את אירופה רק כדי ליפול על הגנת הבית.

דומה כי הגורל היהודי רדף אחרי משפחת ברקוביץ' גם לאחר שהצליחו לחמוק מידי הנאצים. הם שרדו את צבא הונגריה, את עבודות הכפייה, את מסעות המוות – אך לא את המחיר הכבד של בניית המדינה.

העד האחרון

בתוך ים הכאב, האח הרביעי שמעון מנשה צבי, ששרד את עבודות הכפייה הנאציות, הפך לעד האחרון. הוא בנה את ביתו בירושלים והקים משפחה ענפה – הנקמה המתוקה-מרירה בפורענות שפקדה את ביתו.

אמו, וילמה, זכתה לראות נכדים על אדמת ישראל, אך השקט התהומי שנשאה בלבה ליווה אותה עד יומה האחרון, כסמל חי למחיר הדמים של התקומה. היא ניצחה את היטלר, אך שילמה מחיר שאין לתארו – שני בנים שנפלו על הגנת העיר הקדושה.

סיפורה של משפחת ברקוביץ' ( צילום: באדיבות משפחת ברקוביץ' )

זיכרון חי

סיפורם של האחים ברקוביץ' הוא חלק מפסיפס הגבורה והקורבן של דור מלחמת העצמאות - בו הקיזו מדמם רבים רבים ממשפחות חרדיות, כמו רבים אחרים, הם שרדו את השואה ונפלו על הגנת המדינה שקמה מתוך האפר.

המשפחה שהקים האח שמעון מנשה צבי בירושלים היא העדות החיה לכך שהעם היהודי לא נכנע. למרות הטרגדיה, למרות השכול הכפול, המשפחה המשיכה הלאה – כי זו הנקמה האמיתית בפורענות.

זיכרם של מנחם-אליעזר ומאיר-שבח ברקוביץ' יהיה חקוק לעד בלב העם היהודי, כסמל לדור שעבר מתופת אירופה אל תקומת ישראל, ושילם את המחיר הכבד ביותר על מזבח החירות.