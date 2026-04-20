בטקס יום הזיכרון שנערך ברחבת הכותל המערבי, נשא הרמטכ״ל אייל זמיר דברים ובהם התייחס למצב הביטחוני, לאתגרים האזוריים ולמשמעות האחריות הלאומית של צה״ל והחברה הישראלית.

"סיפורנו מתחיל בצעדיו של אברהם אבינו, הנענה לציווי 'לך לך', בהבטחה שרקמה את הקשר שלא יינתק בין העם לאדמתו - ונמשך עד ימינו אנו", אמר הרמטכ"ל. לדבריו, "על צדקת הדרך הזאת, ועל הזכות להכות כאן שורשים, לחמו בכל דור ודור".

בדבריו אמר הרמטכ״ל כי ישראל תמשיך להיערך למציאות ביטחונית מורכבת, וכי “לנצח נהלך כשאנו חגורים בחרב כדי להבטיח חזון של שגשוג, צמיחה ושלום עבור ילדינו ונכדינו”.

הוא הדגיש כי לשם מימוש החזון נדרשת, לדבריו, “שותפות עמוקה של כל חלקי העם במשימת הביטחון ונשיאה בנטל מתוך למידה והשתנות”.

בהמשך התייחס הרמטכ״ל לפעילות מול איראן ואמר כי ישראל יצאה למערכה חסרת תקדים נגד המשטר האיראני, שלדבריו פעל במשך שנים לבניית תוכנית לפגיעה בישראל ופיתוח יכולות לשם כך. הוא ציין כי ישראל פעלה באופן יזום נגד התוכניות הללו, “תקפנו בעוצמה וסיכלנו את תוכניות המשטר”, והוסיף כי ישראל תמשיך לעמוד על המשמר ולא תאפשר לאיראן לממש את שאיפותיה.

בסיום דבריו אמר כי צה״ל ימשיך לפעול לשמירה על ביטחון המדינה, וכי מטרת העל היא הבטחת עתידה ויציבותה של ישראל לאורך זמן.