"חזון של שגשוג"

"נדרשת שותפות של כל העם בנשיאה בנטל": דברי הרמטכ"ל בטקס יום הזכרון

דברי הרמטכ"ל אייל זמיר ביום הזיכרון ברחבת הכותל | התייחסות למצב הביטחוני, איראן והאחריות הלאומית של צה"ל והחברה הישראלית (בארץ)

בטקס יום הזיכרון שנערך ברחבת הכותל המערבי, נשא הרמטכ״ל אייל זמיר דברים ובהם התייחס למצב הביטחוני, לאתגרים האזוריים ולמשמעות האחריות הלאומית של צה״ל והחברה הישראלית.

"סיפורנו מתחיל בצעדיו של אברהם אבינו, הנענה לציווי 'לך לך', בהבטחה שרקמה את הקשר שלא יינתק בין העם לאדמתו - ונמשך עד ימינו אנו", אמר הרמטכ"ל. לדבריו, "על צדקת הדרך הזאת, ועל הזכות להכות כאן שורשים, לחמו בכל דור ודור".

בדבריו אמר הרמטכ״ל כי ישראל תמשיך להיערך למציאות ביטחונית מורכבת, וכי “לנצח נהלך כשאנו חגורים בחרב כדי להבטיח חזון של שגשוג, צמיחה ושלום עבור ילדינו ונכדינו”.

הוא הדגיש כי לשם מימוש החזון נדרשת, לדבריו, “שותפות עמוקה של כל חלקי העם במשימת הביטחון ונשיאה בנטל מתוך למידה והשתנות”.

בהמשך התייחס הרמטכ״ל לפעילות מול איראן ואמר כי ישראל יצאה למערכה חסרת תקדים נגד המשטר האיראני, שלדבריו פעל במשך שנים לבניית תוכנית לפגיעה בישראל ופיתוח יכולות לשם כך. הוא ציין כי ישראל פעלה באופן יזום נגד התוכניות הללו, “תקפנו בעוצמה וסיכלנו את תוכניות המשטר”, והוסיף כי ישראל תמשיך לעמוד על המשמר ולא תאפשר לאיראן לממש את שאיפותיה.

בסיום דבריו אמר כי צה״ל ימשיך לפעול לשמירה על ביטחון המדינה, וכי מטרת העל היא הבטחת עתידה ויציבותה של ישראל לאורך זמן.

צה"להכותל המערבייצחק הרצוגהרמטכ"ליום הזכרון

13
צודק, תתחיל לשאת בנטל לימוד התורה
אדיר
צודק, תתחיל לשאת בנטל של צבא
אלמוני
כל אחד והנטל שלו.
דוד
12
אדוני הרמטכ"ל הנטל של לומדי התורה הוא שמחזיק את המדינה בלי התורה אין לנו זכות קיום על הארץ הזאת אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי
גרינפלד
ואלולי לוחמי ישראל אתה לא הייתה כאן ובכלל
אלמוני
ומה עם לומדי התורה? מה עם הנשק הרוחני של עם ישראל.??? על מה ולמה מגיעה לנו הזכות לחיות באדמה הזאת אם לא לקיים את רצונו
רן
לא כתוב "אם לא צבא יומם ולילה חוקות שמים ורץ לא שמתי"
תבין
דוד המלך הבין מה שאתה לא מבין: אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר
דוד
11
נטל? הם קוראים לתורה נטל?! זה הכתר של המלך מי שיושב ולומד הוא החייל הכי חשוב הרמטכ"ל צריך לבקש ברכה מבני הישיבות לא להטיף להם מוסר בלי התורה אין צבא ואין מדינה הכל הבל הבלים
מוטי
ובלי צבא אין תורה, אין תורה אין קמח אבל יש לזכור שגם אין קמח אין תורה
אלמוני
10
תנו בראש לאיראן ותעזבו את בני הישיבות בשקט
חיים מאיר
9
התורה היא הנטל הכי מתוק בעולם מי שלא טעם לא יבין
זכריה
8
ה' ישמור אתכם חיילים יקרים שלנו שתחזרו לבית לשלום רמטכ"ל יקר תמשיך להכות בהם באיראנים האלה, אל תרחם בזכות רבי שמעון בר יוחאי וכל הצדיקים תצליחו בכל המשימות
מלכא
7
כבר נאמר הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב הנטל הוא על כולם אלו בתפילה ואלו במלחמה אל תנסו לשנות את התורה היא הנשק הכי חזק שלנו מאז יציאת מצרים
דניישמן
6
תנו להם בראש! האיראנים האלה רק מבינים כוח. הרמטכ"ל תדע שכל עם ישראל מאחוריך אנחנו מתפללים בבית הכנסת שה' ייתן לכם כוח בידיים ובשכל חזק וברוך
גואטה
5
אחי היקר הייתי שם בלבנון ובעזה אני יודע מה זה צבא אבל היום אני יודע שהמלחמה היא קודם כל רוחנית השותפות האמיתית היא שכל חייל יניח תפילין וכל בחור ישיבה יתפלל על החיילים כשנהיה מאוחדים אף איראני לא יוכל לנו
נתנאל
4
בנט מי ששכח מה זה להיות יהודי ומכר את המדינה למועצת השורא שלא יטיף לנו על הרג מה שהורג אותנו זה היחלשות האמונה והרדיפה אחרי לומדי התורה הניסיון שלך להסית נגד החרדים לא ישכיח את ממשלת הנוכלות שלך
אריאל

