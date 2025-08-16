ביקור רב רושם ערך שבוע שעבר ראש הישיבה, הגאון רבי דוב לנדו, במעונו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך, במעונו בשכונת 'הר - נוף' בירושלים.

במהלך הביקור דנו גדולי הדור אודות דרכי הפעולה והמחאות עם החרפת גזירת הגיוס, בגל מעצרי בני הישיבות המתרחש בימים אלו, תוך שהם תוקפים בחריפות את ראשי סייעות ה'דתי לאומי' העושים יד אחת עם מפלגות החילוניים בהתרסה ובפעילות נגד בני הישיבות.

עם תחילת הביקור פנה הגר"מ שטרנבוך אל ראש הישיבה הגר"ד לנדו ואמר לו, "עליכם מוטל אחריות העניין שעומד עכשיו על הפרק".

רה"י הגר"ד לנדו השיב: "זה מוטל על כל עם ישראל. גזירת הגיוס, עושים מה שאפשר לעשות, למעשה שבני הישיבות לא יילכו לצבא, שאף אחד לא יילך לצבא, ועושים מה שיכולים בידי אדם על ידי כמה וכמה דרכים, וגם בידי שמים על ידי תפילה.

בהמשך העלה רה"י הגר"ד לנדו את הסכנה מראשי השלטון שונאי התורה חובשי הכיפות הסרוגות: "יש לנו היום שונאים ורודפים גדולים ויש גם עוד סוג רודפים שהולכים עם כיפות סרוגות, מבהיל".

הגר"מ שטרנבוך: "כמה שפחות מדברים איתם, זה יותר בריא עבורינו, וכשהם יראו שהם לא עושים אצלינו רושם כלל, ואנחנו נשארים איתנים, אז זה לא יזיק לנו".

הגר"ד לנדו: הרשעים עושים מה שהם רוצים, רשעים שלא יודעים כלום מיידישקייט, ולא רוצים לדעת, ונותנים הכל לערבים, ורק לבני תורה אינם נותנים.

הגר"מ שטרנבוך: כי אמנם השונאים שלנו רוצים שאנחנו נרגיש נרדפים מהם, אבל אנחנו צריכים להראות להם שהם לא מעניינים אותנו בכלל, ואנחנו נמשיך בדרך התורה בלא להסתכל עליהם.

הגר"מ שטרנבוך פנה אל הגר"ד לנדו: תעשו את שיכולים, אנחנו צריכים לעשות מה שתלוי בנו, וההצלחה תלויה בקב"ה". ולאחר מכן הוסיף "באמת עצם הדבר שעושים מה שצריכים זה לבד ההצלחה".

לאחר מכן העלו זכרונות משותפים מתקופת לימודם בישיבת חברון לפני כשמונים שנה.

אנקדוטה מעניינת נרשמה בסוף הביקור, כאשר לפתע הרגיש הגר"ד לנדו כי הגר"מ שטרנבוך מלווה אותו עד פתח הבית, וביקש מפוסק הדור לשוב על עקבותיו ולא לטרוח ללוותו. אך למרות זאת הגר"מ התעקש להמשיך ללוות את ראש הישיבה עד שיצא מפתח ביתו, דבר שהביע בפני כל, את ההערכה העמוקה שרוחשים גדולי הדור זה לזה.